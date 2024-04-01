الإثنين 01 أبريل 2024
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حوادث

أكاديمية الشرطة تستقبل وفدًا من طلبة النقل البحرى (فيديو)

أكاديمية الشرطة
أكاديمية الشرطة

استقبلت أكاديمية الشرطة وفدًا من الطلبة والطالبات وأعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري للتعرف على المجالات التدريبية والتعليمية والرياضية والتثقيفية داخل أكاديمية الشرطة وكيفية إعداد ضابط شرطة عصري قادر على مواجهة التحديات الأمنية المعاصرة.

كان في استقبال الوفد اللواء كبير معلمي كلية الشرطة وعدد من قيادات وضباط كلية الشرطة.. حيث رحب بالوفد الزائر ونقل لهم تحيات وزير الداخلية، مؤكدًا حرص سيادته على تفعيل أوجه التعاون ومد جسور الشراكة بين مختلف المؤسسات التعليمية، لتبادل الخبرات العملية وتعزيز قدرات الطلبة التعليمية والتثقيفية وإكسابهم المهارات بأسلوب علمي ومتطور. 

 

وقد بدأت فعاليات الزيارة بمُشاهدة فيلم تسجيلي يوضح أنشطة الأكاديمية المختلفة في سبيل إعداد وتأهيل رجال الشرطة ومن بينها تعزيز مبادئ حقوق الإنسان، أعقبها جولة تفقدية لكيانات الأكاديمية شملت المركز  المصري للتدريب على عمليات حفظ السلام التابع لكلية التدريب والتنمية، ويضطلع بإعداد الكوادر الأمنية (الوطنية والأجنبية) المشاركة في بعثات حفظ السلام بمنظمة الأمم المتحدة. 

عقب ذلك توجه الوفد إلى مركز بحوث الشرطة، حيث تعرفوا على دور المركز فى تأهيل وإعداد الكوادر الأمنية من الدول الإفريقية ودول الكومنولث.

 

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وزار الوفد مقر كلية الدراسات العليا، حيث تعرفوا على دورها في تمكين الضباط المصريين والوافدين من الدول العربية الشقيقة لإكمال دراستهم العليا بالكلية والحصول على درجتي "الماجستير والدكتوراه" في علوم الشرطة.

ثم انتقل الوفد إلى كلية الشرطة، حيث تم استعراض الإمكانات اللوجستية والتعليمية والتدريبية المتاحة، بالإضافة إلى مشاهدة عروض للطلبة والطالبات في مجمع ميادين التدريب القتالي وميادين التدريب الفني الأمني على التخصص الوظيفي بنظام المحاكاة. وانتهت الجولة بمشاهدة عروض مميزة لكتائب الخيالة، والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة.

في نهاية الزيارة، تم التقاط الصور التذكارية وتوزيع هدايا تذكارية على الضيوف المشاركين في الزيارة. وأعرب اللواء دكتور رئيس الوفد ومرافقوه عن سعادتهم بتنظيم هذه الفعالية المثمرة والبناءة، مشيدين بدور أكاديمية الشرطة التاريخي والمتميز الذي لا يقتصر على إعداد وتأهيل ضباط على المستوى الوطني فحسب، بل يمتد ليشمل الكوادر الأمنية من الدول العربية والإفريقية الشقيقة والصديقة.

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