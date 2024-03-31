الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

من الاتجار بالدولار.. "الداخلية": القبض على أجنبى بتهمة غسل 30 مليون جنيه

غسيل اموال
غسيل اموال

قررت وزارة الداخلية اتخاذ الإجراءات القانونيـة ضد أحد الأشخاص لقيامه بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة من نشاطه الإجرامي في  الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي.

قالت الداخلية، في بيان مساء اليوم الأحد، اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بمحافظة الجيزة؛ لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات وتأسيس الشركات، وقد قدرت أفعال الغسل، التي قام بها المذكور بمبلغ 30 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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