الجمعة 26 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

3 شهداء فى قصف الاحتلال الإسرائيلى على مناطق متفرقة من غزة

غزة
غزة

استشهد ثلاثة فلسطينيين بينهم طفل وسيدة، وأصيب آخرون، اليوم الجمعة، في غارة شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي على منزل في حي الرمال غرب مدينة غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" بأن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين ثلاثة شهداء بينهم طفل وسيدة، بالإضافة إلى عدد من الجرحى، من تحت أنقاض منزل يؤوي حاليا نازحين، مشيرة إلى أن الشهداء والجرحى جرى نقلهم إلى المستشفى الأهلي العربي المعمداني.

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غارات على حى الزيتون جنوب مدينة غزة

كما شن طيران الاحتلال غارات على حي الزيتون جنوب مدينة غزة، وعلى بناية سكنية في شارع الوحدة وسط المدينة، أسفر عن استشهاد مواطن على الأقل وإصابة آخرين.

وفي رفح جنوب القطاع، استشهد صياد وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، أثناء عملهما قبالة ساحل المدينة، كما تمكنت طواقم الإسعاف والإنقاذ من انتشال جثمان شهيد من تحت أنقاض منزل عائلة جودة في مخيم الشابورة، الذي استهدف بغارة إسرائيلية السبت الماضي.

كما قصفت مدفعية الاحتلال مخيمي النصيرات والبريج وسط قطاع غزة، بالتزامن مع نسف الاحتلال منازل ومنشآت في بلدة المغراقة.

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وفي سياق آخر، اجتمع مجلس الوزراء السياسي والأمني، أمس الخميس، لتداول الخطوط العريضة الجديدة لكسر الجمود في المفاوضات.

وبعد الاجتماع، اجتمع مجلس وزراء الحرب الأصغر في وقت لاحق للتداول بشأن مسارات إضافية للتوصل إلى اتفاق محتمل.

كما تطرقت مناقشة مجلس الوزراء الأمني إلى ضرورة وجود "ذراع عسكرية قوية" لممارسة الضغط على حماس، بما يتماشى مع العملية المخطط لها في رفح.

وتثير مثل هذه العملية مخاوف كبيرة في مصر، التي تعمل حاليًا بجد لمنع التصعيد العسكري في المدينة الحدودية مع إحياء المفاوضات للتوصل إلى اتفاق في الوقت نفسه.

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