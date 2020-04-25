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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

«الحرية المصري»: الدولة بذلت جهود قوية من أجل تنمية سيناء

السبت 25/أبريل/2020 - 11:31 م
أحمد مهنى، الأمين
أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري
محمد الشريف
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تقدم أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، بخالص التهاني للرئيس عبد الفتاح السيسى، وللشعب المصري والقيادة السياسية، بمناسبة الاحتفال بالذكرى ٣٨ لتحرير سيناء، قائلا "إن الاحتفال هذا العام فى الظروف التى يشهدها العالم نتيجة الجائحة من انتشار فيروس كورونا، وتزامنا مع استقبال شهر رمضان المبارك له طبيعة خاصة".

وأضاف مهني، أن سيناء لها طبيعة خاصة للمصريين سواء كان على مستوى موقعها الجغرافي أو لمكانتها الدينية فهي الجزء الغالي والعزيز على الوطن، والذي نحتفل في هذه الأيام بإنهاء احتلاله وتحريره بالكامل واستعادة هذه البقعة الغالية من أرض الوطن لتعود بالكامل للسيادة.

وتابع أن الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس السيسي بذلت جهود قوية في تنمية سيناء بعدما ظلت لعقود بعيدة عن التنمية والتعمير، وكان أخرها افتتاح عدد من المشروعات القومية.

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