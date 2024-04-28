الأحد 28 أبريل 2024
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سياسي

"اقتصادية النواب" توافق على موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية

النائب محمد سليمان
النائب محمد سليمان

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب محمد سليمان رئيس اللجنة، على موازنة ديوان عام وزارة التموين والتجارة الداخلية، بقيمة إجمالية ٤٤٠ مليونا و٨١٦ ألف جنيه، للعام المالي ٢٠٢٤/٢٠٢٥، مقابل ٣٩٩ مليونا و٥٣٢ ألف جنيه بموازنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

 

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وبلغت قيمة الأجور وتعويضات العاملين في مشروع الموازنة، ٩٥ مليونا و٤٥٠ ألف جنيه، من بينهم ١٢ مليونا بدلات انتقال الموظفين للعاصمة الإدارية الجديدة.

كما بلغت قيمة بند المنح والمزايا الاجتماعية بمشروع الموازنة، نحو ٣٠٣ آلاف جنيه.

فيما بلغت قيمة الإيرادات بمشروع الموازنة، نحو ١٦٦ مليونًا و٥٦٣ ألف جنيه، وذلك بعدما كانت في الموازنة الحالية نحو ١٣٩ مليون جنيه و٨٢٦ ألف جنيه.

وخلال الاجتماع، أبدى رئيس اللجنة النائب محمد سليمان، ملاحظات بشأن ما شمله مشروع الموازنة من بند تخصيص مبلغ ٧٢ مليون جنيه لصالح إنشاء منافذ توزيع الخبز بمحافظتى القاهرة والجيزة.

وتساءل رئيس اللجنة  عن سبب إدراج ذلك البند في موازنة ديوان وزارة التموين، ليرد مسئولو الوزارة بأن ذلك كان نتيجة عقد بروتوكول بين الوزارة وشركة المصريين لتوزيع الخبز لتسهيل حصول المواطنين علي الخبز عبر منافذ في محافظتي القاهرة والجيزة.

لجنة الشئون الاقتصادية مجلس النواب النائب محمد سليمان وزارة التموين التجارة الداخلية

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