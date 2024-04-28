"اقتصادية النواب" توافق على مشروع موازنة مصلحة دمغ المصوغات والموازين

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع موازنة مصلحة دمغ المصوغات والموازين للسنة المالية 2024/ 2025، بحضور ممثلي المصلحة ووزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتموين.

وبلغ إجمالي الاستخدامات بمشروع موازنة مصلحة دمغ المصوغات والموازين 436 مليونًا و713 ألف جنيه للسنة المالية 2024/ 2025، مقابل 453 مليون جنيه للعام المالي الحالي 2023/ 2024.

ووفقًا لمشروع الموازنة، يقدر لباب الأجور وتعويضات العاملين مبلغ 87 مليونًا و527 ألف جنيه، وبلغ المخصص لشراء السلع والخدمات 7.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى 5.5 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و2.8 مليون جنيه لبند المصروفات الأخرى، و62 مليون جنيه لباب الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية)، ليصل إجمالي المصروفات إلى 165 مليون و345 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة للعام المالي الجديد 2024/ 2025 مبلغ 436 مليونًا و713 ألف جنيه، مقابل 453 مليون جنيه اعتمادات الإيرادات للسنة المالية الجارية 23/ 24.

جهاز تنمية التجارة الداخلية

كما وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2024/ 2025.

وتبلغ تقديرات إجمالي مشروع موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية 650 مليون جنيه للسنة المالية 2024/ 2025، مقابل 475 مليون جنيه للعام المالي الجاري 2023/ 2024.

من جانبه، قال الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع لممثلي الجهاز: "نتمنى زيادة أرباح الهيئة خلال الموازنة المقبلة من خلال التوسع في الخدمات التي تقدمها".

بدوره، أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، طرح الجهاز 12 فرصة استثمارية في عدد من محافظات الوجه البحري والقبلي على القطاع الخاص ممن لديهم الخبرة في إنشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل الأنشطة التجارية واللوجستية بكل أنواعها.

وأشار إلى استهداف الجهاز طرح من 3 إلى 4 مخازن استراتيجية فى النصف الثانى من العام الحالى بمساحات تصل إلى 10 أفدنة للمخزن الواحد.