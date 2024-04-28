الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

"اقتصادية النواب" توافق على مشروع موازنة مصلحة دمغ المصوغات والموازين

النائب محمد سليمان
النائب محمد سليمان

وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع موازنة مصلحة دمغ المصوغات والموازين للسنة المالية 2024/ 2025، بحضور ممثلي المصلحة ووزارات المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتموين.

وبلغ إجمالي الاستخدامات بمشروع موازنة مصلحة دمغ المصوغات والموازين 436 مليونًا و713 ألف جنيه للسنة المالية 2024/ 2025، مقابل 453 مليون جنيه للعام المالي الحالي 2023/ 2024.

txt

مجلس النواب يوافق على مواد مشروع قانون التأمين الموحد في المجموع

ووفقًا لمشروع الموازنة، يقدر لباب الأجور وتعويضات العاملين مبلغ 87 مليونًا و527 ألف جنيه، وبلغ المخصص لشراء السلع والخدمات 7.5 مليون جنيه، بالإضافة إلى 5.5 مليون جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، و2.8 مليون جنيه لبند المصروفات الأخرى، و62 مليون جنيه لباب الاستثمارات (شراء الأصول غير المالية)، ليصل إجمالي المصروفات إلى 165 مليون و345 ألف جنيه.

فيما بلغ إجمالي الإيرادات المقدرة للعام المالي الجديد 2024/ 2025 مبلغ 436 مليونًا و713 ألف جنيه، مقابل 453 مليون جنيه اعتمادات الإيرادات للسنة المالية الجارية 23/ 24.

جهاز تنمية التجارة الداخلية

كما وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، خلال اجتماعها اليوم الأحد، على مشروع موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية للسنة المالية 2024/ 2025.

وتبلغ تقديرات إجمالي مشروع موازنة جهاز تنمية التجارة الداخلية 650 مليون جنيه للسنة المالية 2024/ 2025، مقابل 475 مليون جنيه للعام المالي الجاري 2023/ 2024.

من جانبه، قال الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع لممثلي الجهاز: "نتمنى زيادة أرباح الهيئة خلال الموازنة المقبلة من خلال التوسع في الخدمات التي تقدمها".

بدوره، أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد وزير التموين والتجارة الداخلية، طرح الجهاز 12 فرصة استثمارية في عدد من محافظات الوجه البحري والقبلي على القطاع الخاص ممن لديهم الخبرة في إنشاء وتطوير وتنمية وإدارة وتشغيل الأنشطة التجارية واللوجستية بكل أنواعها.

وأشار إلى استهداف الجهاز طرح من 3 إلى 4 مخازن استراتيجية فى النصف الثانى من العام الحالى بمساحات تصل إلى 10 أفدنة للمخزن الواحد.

لجنة الشئون الاقتصادية محمد سليمان النائب محمد سليمان مشروع موازنة مصلحة دمغ المصوغات المالية مصلحة دمغ المصوغات

الأكثر قراءة

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة نشرت فيديوهات خادشة للحياء

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

القاتل والمحرض ووالده.. قرار عاجل بحق متهمى جريمة طفل شبرا الخيمة

تحديث لحظي| سعر الذهب اليوم في مصر بالجنيه المصري والدولار 28-4-2024

سعر الفيش والتشبيه 2024 وخطوات استخراجه اونلاين

تفاصيل استعلام مخالفات المرور برقم السيارة عبر موقع وزارة الداخلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

د.أحمد الخميسى

المكتبة فى حياتى

ماجد حبته

رؤية عربية للذكاء الاصطناعى

حسين دعسة

نقطة تلاقى.. مبادرة من المنتدى الاقتصادى فى الرياض لإيقاف حرب غزة

صور

احتفالات الأقباط بأحد السعف

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

صور من مباراة الأهلى ومازيمبى

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة