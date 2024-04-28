الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

"المطبخ المركزى العالمى" يستأنف عملياته فى غزة عقب مقتل 7 من موظفيها

المطبخ العالمي
المطبخ العالمي

أعلنت منظمة المطبخ المركزي العالمي، مساء اليوم الأحد، استئناف عملياتها في قطاع غزة بعد توقفها منذ 2 أبريل الجاري بعد مقتل 7 من موظفيها في قصف إسرائيلي.

ومن المقرر أن تعود منظمة المطبخ المركزي العالمي للعمل مرة أخري، غدا الإثنين.

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أستراليا: تفسير إسرائيل لمقتل موظفى "المطبخ المركزى العالمى" غير مُرض

مؤسس المطبخ العالمي: مقتل عمالنا على يد الاحتلال خطأ "لا يغتفر"

وفي بداية الشهر الجاري، قال مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي خوسيه أندريس، اليوم الأحد، إن الغارات الإسرائيلية التي أسفرت عن مقتل سبعة من عمال المطبخ المركزي العالمي في غزة "لا تغتفر"، وذلك في معرض انتقاده  لتحقيق جيش الاحتلال الإسرائيلي  في عمليات القتل.

ودعا أندريس، إلى إجراء تحقيق مستقل والحصول على أدلة أفضل من الجيش الإسرائيلي في مقابلة مع مارثا راداتز من شبكة ABC تم بثها يوم الأحد، مضيفًا أن إسرائيل لا تستطيع التحقيق بشكل صحيح مع نفسها.

وكانت إسرائيل قالت في تقرير نُشر يوم الجمعة، إن الغارة كانت "خطأ فادحًا" وأن القوات اعتقدت أنها كانت تهاجم مسلحين من حماس عندما استهدفت غارات الطائرات دون طيار ثلاث مركبات تابعة لـ WCK في وقت متأخر من ليلة الإثنين.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه نظرا لأن الغارات حدثت في الليل، فإن طائرات المراقبة دون طيار لم تتمكن من رؤية شعار WCK على المركبات، وأنه يفكر في توزيع ملصقات حرارية على مركبات الإغاثة لمنع حدوث ذلك مرة أخرى.

وقالت منظمة المطبخ المركزي العالمي، إن الجيش الإسرائيلي فشل في تبرير إطلاق النار على قافلتنا بقطاع غزة، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.

وأضافت المنظمة: على الجيش الإسرائيلي اتخاذ إجراءات تأديبية ضد المسئولين عن قتل عمال الإغاثة في غزة.

وكانت المنظمة قد طالبت بتحقيق مستقل في مقتل عمال الإغاثة التابعين لها في غزة.

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