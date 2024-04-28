بينهم مصرى.. تعرف على أعضاء لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية 2024

أعلنت جائزة البوكر عن فوز الكاتب الفلسطيني الأسير باسم خندقجي، بالجائزة العالمية للرواية العربية 2024، عن روايته "قناع بلون السماء".

أعضاء لجنة تحكيم الجائزة العالمية للرواية العربية 2024

وجرى اختيار الرواية الفائزة من قبل لجنة تحكيم مكونة من خمسة أعضاء، برئاسة الكاتب السوري نبيل سليمان، وبعضوية كل من حمور زيادة، كاتب وصحفي سوداني، وسونيا نمر كاتبة وباحثة وأكاديمية فلسطينية، وفرانتيشيك أوندراش، أكاديمي من الجمهورية التشيكية، ومحمد شعير، ناقد وصحفي مصري؛ بحسب موقع الجائزة.

"قناع بلون السماء" تفوز بجائزة الرواية العربية 2024

وأعلن الروائي السوري نبيل سليمان، رئيس لجنة تحكيم جائزة البوكر العربية، عن فوز الكاتب الفلسطيني الأسير باسم خندقجي، بجائزة الرواية العربية 2024 عن روايته "قناع بلون السماء" والصادرة عن دار الآداب البروتية في لبنان للنشر.

وقال نبيل سليمان، رئيس لجنة تحكيم الجائزة: "يندغم في قناع بلون السماء الشخصي بالسياسي في أساليب مبتكرة. روايةٌ تغامر في تجريب صيغ سردية جديدة للثلاثية الكبرى: وعي الذات، وعي الآخر، وعي العالم، حيث يرمح التخييل مفككًا الواقع المعقد المرير، والتشظي الأسري والتهجير والإبادة والعنصرية.

كما اشتبكت فيها، وازدهت، جدائل التاريخ والأسطورة والحاضر والعصر، وتوقّد فيها النبض الإنساني الحار ضد التحويل، كما توقدت فيها صبوات الحرية والتحرر من كل ما يشوه البشر، أفرادًا ومجتمعات، إنها رواية تعلن الحب والصداقة هويةً للإنسان فوق كل الانتماءات".

خندقجي يكتب في الأسر

ومنذ سجنه في 2004، كتب خندقجي مجموعات شعرية، من بينها طقوس المرة الأولى (2010) وأنفاس قصيدة ليلية (2013)، وثلاث روايات: نرجس العزلة (2017)، وخسوف بدر الدين (2019)، وأنفاس امرأة مخذولة (2020).

ووصلت إلى القائمة القصيرة لدورة عام 2024، روايات لأحمد المرسي (مصر)، أسامة العيَسة (فلسطين)، رجاء عالم (السعودية)، ريما بالي (سوريا)، وعيسى ناصري (المغرب).

تهدف الجائزة إلى مكافأة التميّز في الأدب العربي المعاصر، ورفع مستوى الإقبال على قراءة هذا الأدب عالميًا من خلال ترجمة الروايات الفائزة والتي وصلت إلى القائمة القصيرة والطويلة إلى لغات رئيسية أخرى ونشرها.