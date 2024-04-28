كيف تحافظ على نشاطك فى ظل شمس الصيف الحارقة؟

مع شمس الصيف الحارقة، من المهم اتخاذ احتياطات إضافية بشأن صحتك التي يمكن أن تساعدك على البقاء شابًا وصحيًا طوال فصل الصيف، ويمكنك الحفاظ على صحتك ومحاربة الحرارة من خلال تطبيق بعض الاقتراحات السهلة في ممارساتك اليومية

الروتين اليوم

إن مزامنة روتينك اليومي مع الإيقاعات الطبيعية لليوم أمر بالغ الأهمية للحفاظ على التوازن والانسجام داخل جسمك مع شروق الشمس، فهذا هو الوقت المثالي للاستيقاظ واستقبال اليوم. اقضِ 10 دقائق على الأقل في الخارج، مما يسمح لبشرتك بامتصاص ضوء الشمس اللطيف في الصباح.

يساعد هذا التعرض على تنظيم إيقاعك اليومي، مما يعزز مزاجك ومستويات الطاقة طوال اليوم. يمكنك المشي على مهل أو ممارسة اليوجا أو مجرد الجلوس والاستمتاع بالأجواء الهادئة في الصباح الباكر.

النشاط البدني

يعد صباح الصيف مثاليًا لممارسة النشاط البدني عندما يكون الطقس باردًا والهواء منعشًا إن ممارسة التمارين الرياضية أول شيء في الصباح لا يساعدك فقط على الحفاظ على لياقتك البدنية، بل يمنحك أيضًا بداية لعملية التمثيل الغذائي لديك، ما يضع نغمة إيجابية لبقية اليوم، وفقًا للأيورفيدا، فإن التمارين الصباحية تعزز الدورة الدموية بشكل أفضل، وتحسن عملية الهضم، وتعزز الحيوية العامة.

اختر الأنشطة التي تستمتع بها، مثل المشي السريع أو الركض أو ركوب الدراجات أو اليوجا، واجعلها جزءًا منتظمًا من روتينك الصباحي.

الترطيب

يعد الترطيب أمرًا مهمًا خلال أشهر الصيف، ويوصي الخبراء ببدء يومك بمشروب مهدئ من الماء الدافئ الممزوج بالليمون والعسل. يساعد هذا الخليط على إزالة السموم من الجسم، ويساعد على الهضم، ويعزز جهاز المناعة لديك. يحفز الماء الدافئ الجهاز الهضمي، بينما يوفر الليمون دفعة منعشة من فيتامين C ومضادات الأكسدة. إن إضافة لمسة من العسل لا يعزز النكهة فحسب، بل يوفر أيضًا خصائص مضادة للبكتيريا، مما يحافظ على صحة الحلق والجهاز الهضمي.