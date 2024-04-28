الأحد 28 أبريل 2024
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سياسي

تأجيل جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد

جلسة حلف
جلسة حلف

أعلنت النقابة العامة للمحامين تأجيل جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد إلى يوم الخميس المقبل 2 مايو بدلًا من الأربعاء 1 مايو.

ويترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، جلسة حلف اليمين القانونية للمحامين الجدد، والتي تعقدها النقابة العامة للمحامين، في تمام الساعة التاسعة صباحًا، بنادي المحامين النهري بالمعادي

وتعقد الجلسة لجميع المحامين الجدد المتقدمين للالتحاق بجداول نقابة المحامين، وصدر لهم رقم قيد، وأسمائهم مدرجة في الكشف المعلن على موقع النقابة، من جموع النقابات الفرعية.

ويقع مقر نادي المحامين النهري على كورنيش المعادي، بجوار مطلع الطريق الدائري، وأقرب محطة مترو له هي محطة «الزهراء» الخط الأول (حلوان المرج ـ الجديدة).

وتعقد الجلسة بنادي المحامين النهري على كورنيش المعادي، ويتاح الحضور لمن لم يحضر الجلسة السابقة، مع الالتزام بالبدلة الكاملة، والكرافتة، وروب المحاماة.

وقد نبهت إدارة السجلات بالنقابة على الخريجين القادمين لأداء حلف اليمين عدم الحضور مع ذويهم، لعدم الازدحام داخل وأمام أبواب القاعة.

 

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تنبيهات هامة


وأصدرت إدارة السجلات بالنقابة العامة للمحامين، مجموعة من التنبيهات المهمة للمحامين الجدد بشأن جلسة حلف اليمين، وجاءت كالتالي:

ـ لسرعة تسليم الكارنيهات إلى المحامين الجدد في نفس الوقت داخل قاعة الحلف.. إحضار صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي.

ـ إحضار رقم القيد الخاص بالمحامي أو المحامية وتدوينه على صورة بطاقة الرقم القومي، وتسليمها للموظف المختص بتوزيع الكارنيهات على المحامين بقاعة حلف اليمين.

ـ لمن لم يحصل على رقم القيد.. عليه التوجه إلى إدارة السجلات بمقر النادي النهري للمحامين في المعادي في موعد سابق ليوم الحلف، للحصول عليه وإحضاره خلال جلسة حلف اليمين.

ـ الالتزام بالحضور في تمام الساعة التاسعة صباحًا بمقر انعقاد الجلسة بنادي المحامين النهري على كورنيش المعادي، بجوار مطلع الطريق الدائري، وأقرب محطة مترو له هي محطة «الزهراء» الخط الأول (حلوان المرج ـ الجديدة).

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