الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الصحة

ما الفرق بين اضطراب القلق والاكتئاب؟

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

يعد القلق والاكتئاب من اضطرابات الصحة العقلية الشائعة التي يمكن أن يكون لها تأثيرات كبيرة على حياة الشخص، إلا أنهما حالتان مختلفتان لهما أعراض وخصائص فريدة.

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ما هو اضطراب القلق

يتميز اضطراب القلق بمشاعر القلق أو الخوف أو التوجس المستمرة التي لا تتناسب مع التهديد أو الموقف الفعلي، وهو ينطوي على أفكار مفرطة ولا يمكن السيطرة عليها حول الأحداث المستقبلية، وغالبًا ما تكون مصحوبة بأعراض جسدية مثل سرعة ضربات القلب والتعرق والارتعاش وصعوبة التنفس.

العلامات التي تظهر أثناء القلق

إحدى السمات الرئيسية للقلق هي توقع التهديدات المحتملة، مما يؤدي إلى حالة من فرط الإثارة وزيادة الحساسية تجاه المخاطر المتصورة، يمكن أن يظهر هذا على شكل اضطراب القلق العام (GAD)، أو اضطراب الهلع، أو اضطراب القلق الاجتماعي، أو رهاب محدد.

غالبًا ما يعاني الأفراد الذين يعانون من اضطرابات القلق من أعراض مثل الأرق والتهيج وتوتر العضلات وصعوبة التركيز، وقد ينخرطون أيضًا في سلوكيات التجنب للتعامل مع قلقهم، مما قد يضعف أدائهم اليومي ونوعية حياتهم.

حالة الاكتئاب

من ناحية أخرى، الاكتئاب هو اضطراب مزاجي يتميز بمشاعر الحزن المستمرة واليأس وفقدان الاهتمام أو المتعة في الأنشطة التي كانت ممتعة في السابق، على عكس القلق الذي يتميز بالخوف والتوجس من الأحداث المستقبلية، غالبًا ما يرتبط الاكتئاب بالشعور باليأس والفراغ تجاه التجارب الحالية أو الماضية.

يمكن أن يختلف الاكتئاب في شدته ومدته، ويتراوح من الخفيف والعرضي إلى الشديد والمزمن. الاضطراب الاكتئابي الرئيسي (MDD) هو الشكل الأكثر شيوعًا للاكتئاب، ولكن هناك أيضًا أنواع فرعية أخرى، مثل اضطراب الاكتئاب المستمر (الاكتئاب) والاضطراب العاطفي الموسمي (SAD).

قد تشمل أعراض الاكتئاب الحزن المستمر، والتعب، والتغيرات في الشهية أو الوزن، واضطرابات النوم، والشعور بعدم القيمة أو الذنب، وصعوبة التركيز، والأفكار حول الموت أو الانتحار. يمكن أن تؤدي هذه الأعراض إلى إضعاف قدرة الشخص على العمل في حياته اليومية بشكل كبير، مما يؤثر على علاقاته وأدائه في العمل أو المدرسة ورفاهيته بشكل عام.

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