من خلال تقنيات حسية.. كيف تتعامل مع القلق باستخدام حواسك الخمس؟

رصد تقرير نشره موقع timesofindia عددًا من التقنيات الحسية للتعامل مع القلق واستعادة توازن جهازك العصبي.

ووفقًا للتقرير، يقول الدكتور جاي مادان، منجم المشاهير والمتحدث التحفيزي: "يعمل من خلال التصدي لاستجابة القتال أو الهروب، مما يعيد جهازك العصبي إلى حالة أكثر توازناً، يتمثل عمل تقنية "الحواس الخمس" في التواصل مع كل من حواسك الخمس: البصر، واللمس، والسمع، والشم، والذوق.

اجلس في مكان هادئ وخذ نفسًا عميقًا، ثم تابع هذه الخطوات.

حاسة البصر

ابحث عن خمسة أشياء

انظر حولك وقم بتسمية خمسة أشياء يمكنك رؤيتها.

قل كل عنصر بصوت عالٍ. على سبيل المثال، قد تقول: "أرى شجرة، أرى زجاجة، أرى فاكهة، أرى ساعة، أرى كرسيًا."

اختيار شيء إيجابي من طفولتك (مسلسل تليفزيوني مفضل، كتاب، مكان) قد يساعد في تنشيط ذلك الطفل الداخلي ويخلق ذكريات آمنة.

تجربة اللمس

اشعر بأربعة أحاسيس

ركز على جسدك وخذ بعين الاعتبار أربعة أشياء من حولك. على سبيل المثال، أظافرك وشعرك، والأريكة التي تجلس عليها، والأرضية، والنباتات أو الأشجار المحيطة، وبعض التربة، والجدران. وأثناء اللمس، قل: "أشعر بالتربة"، "أشعر بالجدران".

قد يؤدي تحفيز الضغط العميق إلى تخفيف التوتر عن طريق خفض معدل ضربات القلب ومستويات القلق. باستخدام اللمس، وخاصة الضغط الخفيف، يمكن أن يساعد في تحسين التركيز وتعزيز مشاعر الهدوء.

كن آذاناً

استمع لثلاثة أصوات

انتبه للأصوات المحيطة. ماذا تسجل أذنيك؟ صوت حفيف أوراق الشجر، زقزقة العصافير، أبواق السيارات، رنين الهاتف المحمول، شخص يتصل بشخص ما؟ اذكر ثلاثة أصوات بصوت عالٍ.

يعد دمج الأصوات الضوئية كشكل من أشكال اليقظة الذهنية طريقة جيدة لتقليل القلق. تثبت الدراسات أن اليقظة الذهنية يمكن أن تكون فعالة بالنسبة لأولئك الذين يعانون من اضطراب فرط الحركة ونقص الانتباه والقلق وأولئك الذين لديهم تاريخ من الصدمات.

تجربة الشم

شم رائحتين

من خلال أنفك، وتنفس بعمق. اذكر رائحتين تشعر بهما في تلك اللحظة. في حالة عدم قدرتك على شم أي شيء، فكر في اثنتين من الروائح المفضلة لديك وقل نفس الرائحة.

من الممكن تمامًا أنه حتى التفكير في رائحة معينة سيضفي الصفاء. يكفي إحداث تغييرات معرفية في الدماغ تؤدي إلى تقليل القلق.