في يومها العالمي.. نصائح للمرأة العاملة للتغلب على القلق في مكان العمل

يمكن أن يؤثر القلق في مكان العمل على أي شخص لكنه أكثر شيوعًا عند النساء منه عند الرجال، حيث يتعين عليهن في كثير من الأحيان التوفيق بين مسؤوليات العمل والمنزل، خاصة عندما يكون لديهم عبء عمل أثقل مما يمكنهم التعامل معه ضمن الإطار الزمني لساعات عملهم، أو ساعات عمل طويلة، فمن الطبيعي أن يتسلل القلق في مكان العمل ويبدأ في التأثير على صحتهم العقلية.

في بعض الأحيان، يمكن أن ينبع القلق في مكان العمل أيضًا من المعاملة غير العادلة في العمل، حيث قد يتم تقويض المرأة، على أساس الجنس أو الصور النمطية، ولا يتم منحها مسؤوليات هي قادرة على القيام بها، أو تتعرض لسلوك عدواني، كل هذه العوامل يمكن أن تؤثر بشكل كبير على احترام الفرد لذاته وصحته العقلية والتي يمكن أن تظهر على شكل قلق في مكان العمل.

يمكن أن ينشأ القلق في مكان العمل أيضًا من المعاملة غير العادلة في العمل، حيث قد يتم تقويض المرأة، على أساس الجنس أو الصور النمطية، ولا يتم منحها مسؤوليات هي قادرة على القيام بها، أو تتعرض لسلوك عدواني.

وعندما يتعلق الأمر بإدارة عبء العمل، فإن إدارة الوقت وتحديد ساعات الإنتاج هي المفتاح، لن يمنحك ذلك بعض الوقت الخاص فحسب - وهي نافذة تستحقها كثيرًا للرعاية الذاتية والاسترخاء، ولكنه يلعب أيضًا دورًا مهمًا في تقليل القلق. عند التعامل مع مدير يقلل من قيمة عملك أو يعرضك لسلوك عدواني، فإن رسم الحدود والحزم أمر مهم. اطلب منهم تحديد دورك بوضوح والإبلاغ عن سوء السلوك إلى الموارد البشرية.

من المهم بالنسبة للمرأة أن تضع حدودًا، وأن تجد الوقت للرعاية الذاتية، وأن تكون واثقة من قدراتها من أجل التغلب على القلق في مكان العمل.

نصائح للنساء العاملات للتغلب على القلق في مكان العمل

تشارك الدكتورة جيوتي كابور، المؤسس والمدير وكبير الأطباء النفسيين في شركة Manasthali، في مقابلة مع HT Digital نصائح فعالة للنساء للتعامل مع القلق في مكان العمل.

1. إنشاء روتين الرعاية الذاتية

من المهم بالنسبة للمرأة العاملة أن تعطي الأولوية للرعاية الذاتية للحفاظ على صحتها الجسدية والعقلية، إن إنشاء روتين للرعاية الذاتية، بما في ذلك ممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والنوم الكافي، ولحظات من الاسترخاء، يمكن أن يقلل بشكل كبير من التوتر والقلق. إن الاعتناء بالنفس لا يؤدي إلى تحسين الصحة العامة فحسب، بل يعزز أيضًا القدرة على مواجهة تحديات مكان العمل بعقل واضح ومركز.

2. إدارة الوقت

تطوير مهارات إدارة الوقت القوية لتحسين الإنتاجية وتقليل التوتر. تحديد أولويات المهام، وتحديد أهداف واقعية، وتقسيم المشاريع إلى خطوات يمكن التحكم فيها. إن إنشاء جدول زمني منظم بشكل جيد يسمح للمرأة العاملة بتخصيص الوقت بكفاءة، مما يقلل من الضغط المرتبط بالمواعيد النهائية الضيقة.

3. وضع الحدود

يعد وضع الحدود أمرًا ضروريًا للحفاظ على توازن صحي بين العمل والحياة. قم بتوصيل التوقعات بوضوح مع الزملاء والرؤساء فيما يتعلق بساعات العمل والالتزامات الشخصية.

4. شبكة دعم قوية

إن بناء شبكة دعم قوية أمر لا يقدر بثمن للتغلب على القلق في مكان العمل. أحط نفسك بالزملاء والموجهين والأصدقاء الذين يفهمون جهودك ويقدرونها. إن تبادل الخبرات وطلب المشورة وتلقي التشجيع من الآخرين يمكن أن يوفر إحساسًا بالصداقة الحميمة، مما يجعل مكان العمل أكثر متعة وأقل إرهاقًا.

5. كن حازما

تنمية الحزم في التفاعلات المهنية لتوصيل الاحتياجات والأفكار والمخاوف بشكل فعال. من خلال التعبير عن نفسها بوضوح وثقة، يمكن للمرأة العاملة تعزيز علاقات العمل الإيجابية، والحد من سوء الفهم، وتعزيز خبرتها المهنية الشاملة.

6. كن استباقيًا

كن استباقيًا في اكتساب المهارات والمعرفة الجديدة ذات الصلة بمجال عملك. التعلم المستمر لا يعزز الكفاءة المهنية فحسب، بل يعزز الثقة أيضًا. إن الشعور بالاستعداد الجيد والكفاءة في دورك يمكن أن يخفف من القلق في مكان العمل ويمكّن المرأة العاملة من مواجهة التحديات بعقلية النمو.