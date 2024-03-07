توجيهات من وزير العمل بتعزيز مشاركة المرأة فى التنمية

نظمت وزارة العمل اجتماعًا مع ممثلى وزارة الخارجية الفنلندية لعرض إنجازات وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة بوزارة العمل والتى تم إنشاؤها عام 2019، والوحدات الفرعية التابعة لها بمديريات العمل. يأتي ذلك فى إطار مشروع العمل اللائق للمرأة فى مصر وتونس والمغرب الذى يُنفذ بين منظمة العمل الدولية ووزارة العمل، والممول من وزارة الخارجية الفنلندية.

وحدة المساواة بين الجنسين

وأوضح بيان صحفي اليوم الخميس، أنه من أهم إنجازات "وحدة المساواة بين الجنسين" بالوزارة قرارا وزير العمل رقم 43 و44، بإلغاء المهن المحظورة على النساء، والسماح بالعمل ليلًا، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحمايتهن، وتوفير بيئة عمل آمنة، وتوفير وسيلة انتقال، وفقًا لما يحدده القانون، والقرارات الوزارية المنفذة له، وإطلاق الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل وأنشطتها وكيفية العمل على تنفيذها، كما تم التطرق إلى تدريب مفتشى السلامة والصحة المهنية على تغير المناخ والاقتصاد الأخضر وتأثيره على عمل المرأة الذى عقد مؤخرًا.

معدلات تشغيل المرأة

ومن جهته؛ أشاد الجانب الفنلندي بالجهود التى قامت بها الوحدة والتى تشير إلى أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح نحو تحقيق المساواة بين الجنسين وتضع على أولوياتها الامتثال للمعايير الدولية التى صدقت عليها.

وبحث الجانبان، خلال الاجتماع، أوجه التعاون المستقبلى بين الوحدة والمشروع، حيث توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بتكثيف الجهود واستكمال مسيرة ودور "الوحدة" للمزيد من مشاركة المرأة في العمل والتنمية، وعلى أن تتضمن الخطة المستقبلية استكمال الخطة التدريبية الخاصة بالاقتصاد الأخضر لضمان تحقيق الانتقال العادل نحو اقتصادات ومجتمعات مستدامة بيئيًا، وكذلك تنظيم بعض الأنشطة التى تستهدف تبادل الخبرات بين الوزارة ووزارتي العمل فى تونس والمغرب، وتنفيذ بعض أنشطة الخطة الوطنية لتعزيز المساواة بين الجنسين في مجال العمل خاصة إجراء بعض الدراسات الخاصة بتأثيرات تغير المناخ وزيادة معدلات تشغيل النساء من خلال التدريب خاصة على المهن غير التقليدية منها مهن الذكاء الاصطناعي.

التمكين الاقتصادي للمرأة

حضر الاجتماع من الجانب الفنلندي إزاى هيرفونين مستشار أول شئون المناخ والبيئة، وسوفى سيبيلا مسئولة التعاون الإنمائي الإقليمى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وعن منظمة العمل الدولية إيناس العياري المستشارة الفنية الرئيسية لمشروع العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب بمنظمة العمل الدولية، وليلى أبوزيد مسئولة مشروع العمل اللائق للمرأة في مصر وتونس والمغرب.

كما حضر عن "وحدة المساواة بين الجنسين والتمكين الاقتصادى للمرأة" المستشار إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل والمدير التنفيذي لوحدة المساواة، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية وعضو الوحدة المركزية، وأمنية عبدالحميد مساعد فني لوزير العمل وعضو الوحدة المركزية، ولمياء محمود مدير إدارة الرعاية وعضو وحدة المساواة بمديرية العمل ببورسعيد، ونهلة عبدالفتاح كيميائي أول سلامة وصحة مهنية وعضو الوحدة بمديرية العمل بالمنوفية.