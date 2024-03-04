الإثنين 04 مارس 2024
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مصر

"العمل" توضح خطوات التسجيل على فرص عمل للشباب بالخارج

وزارة العمل
وزارة العمل

استعرضت وزارة العمل، اليوم الإثنين، طرق التسجيل على فرص عمل للشباب بالخارج عن طريق تسجيل الدخول على الموقع الرسمي، وتسجيل البيانات المطلوبة، معلنة عن فتح باب التسجيل "للعمل الموسمي بالخارج"، على مهنة عامل زراعي.

توفير فرص عمل للشباب

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتي تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بتوفير فرص عمل للشباب المصري في الداخل والخارج، وتحقيق دور الوزارة في رسم سياسات التشغيل، لفرص العمل الدائمة والموسمية، للعمالة المصرية المؤهلة، على أن يتم تسجيل البيانات على الموقع الرسمي للوزارة: https://www.manpower.gov.eg، مع العلم بأنه لن يتم قبول اي طلبات من راغبي العمل، يدويًا بديوان عام الوزارة.

فرص عمل خارج مصر

وأوضحت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، توجيهات وزير العمل، بإعداد قاعدة بيانات رسمية من الشباب الراغب للعمل بالخارج، وتوفير مزيد من فرص العمل اللائقة، على المهن المطلوبة فى سوق العمل الخارجي، وتجهيز  العمالة المؤهلة والمدربة للعمل على تلك المهن من خلال قاعدة بيانات رسمية.

خطوات الحصول على فرصة عمل

وحددت المدير العام، خطوات التسجيل على الموقع الإلكتروني بكتابة كافة البيانات، ووسيلة التواصل ومن بينها:1- الدخول على الموقع الرسمى للوزارة..2- إختيار "تسجيل راغبي العمل "..3- تسجيل البيانات كالتالي:-اختيار رغبة "العمل بالخارج"..-اختيار "عمالة زراعية موسمية بالخارج "..- التأكد من تسجيل رقم جواز السفر وتاريخ الانتهاء على ان يكون ساري لمده سنة على الاقل.. -الاحتفاظ بكلمة السر.

يذكر أن وزارة العمل تعمل على توفير فرص عمل للشباب في الداخل من خلال التعاون مع القطاع الخاص في تنظيم ملتقيات التوظيف في كافة المحافظات، وإصدار النشرة  نصف الشهرية للتوظيف التي تضم مجموعة من فرص العمل في شركات القطاع الخاص، وأيضًا توفير فرص العمل بالخارج عن طريق مكاتب التمثيل العمالي التابعة لها بالخارج، وتلقي طلبيات بفرص عمل من بعض البلدان التي ترغب في عمالة مؤهلة، بشكل رسمي، موسمية أو دائمة، كما تقوم الوزارة بدور كبير في ملف التدريب المهني وتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، كما قامت مؤخرًا بتأسيس "وحدة توجيه ما قبل المغادرة " لتوعية الشباب الراغب في العمل بالخارج بالحقوق والواجبات، وطرق التواصل مع الوزارة ومكاتبها العمالية بالخارج في حال التعرض لأي مشكلات أو تحديات.

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