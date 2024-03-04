الإثنين 04 مارس 2024
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مصر

توجيه عاجل من وزير العمل بشأن تعويضات ضحايا "حادث إيتاى البارود"

وزير العمل
وزير العمل

وجّه وزير العمل، حسن شحاتة، اليوم الإثنين، الإدارة المختصة بالعمالة غير المنتظمة بسرعة صرف إعانات للعمال ضحايا انقلاب سيارة نصف نقل مُحملة بالعمال الزراعيين باليومية، على الطريق الزراعي في نطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.

ويصرف 200 ألف جنيه لكل مُتوفى "6 متوفين"، و20 ألف جنيه لكل مُصاب "15 مصابًا"، وذلك من "بند الحوادث" الذي قرر "شحاتة" استحداثه على منظومة العمالة غير المنتظمة بالوزارة، منذ أيام؛ لمواجهة حوادث الطوارئ للعمال غير المنتظمين.

تعويضات العمالة غير المنتظمة

وحث الوزير إدارة العمالة غير المنتظمة بالانتهاء من إجراءات تسليم التعويضات، فور استلام الأوراق المطلوبة من أُسر الضحايا.

حادث عمال إيتاي البارود

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت إخطارًا منذ أيام من مركز شرطة إيتاي البارود بوقوع حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الزراعي بنطاق المركز، وبحسب معلومات مديرية عمل البحيرة تبين وفاة 6، وإصابة 15 عاملًا، ونقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود.

ضحايا حادث إيتاي البارود

وتلقت الوزارة كشفًا نهائيًا بأسماء الضحايا، وهم.. المتوفون: كريم سعيد محمد علي الشيمي، ومحمد سمير محمد محمود شومان، وأحمد عبدالهادي فتحي عبدالهادي السبكي، ويوسف عماد محمود مصطفى عمر، وخالد وليد على محمد الشيمي، والحسين محمد عبدالسلام حسن.. والمصابون: أحمد أيمن صبحي عبدالحليم، وأحمد هشام عبدالمنعم عبدالعال، والحسن محمد عبدالسلام حسن حامد، وزياد حمادة جمعة محمد الشيمي، وطارق عادل السيد علام، وعوض جمعة محمد الشيمي،  ومحمد رجب محمد مبروك،  ومحمد أحمد زكى طه سليم، ومحمد صلاح إسماعيل حسين، ومحمود سمير جابر أحمد خضر، ومحمود محمد أحمد محمد عليان، ومصطفى أحمد السيد إبراهيم، ومنى حسين عبدالفتاح حرحش، وإسلام مهنا جابر سليم، ومنة الله محمد الطويل.

يذكر أن وزارة العمل تتعامل مع ملف "تشغيل وحماية العمالة غير المنتظمة" من خلال إدارات مختصة ووحدة تنفيذية مركزية، بمتابعة "حسابات العمالة غير المنتظمة" في جميع المحافظات، طبقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وتَسعى خلال هذه الفترة نحو التوسع في قاعدة البيانات، وتقديم الخدمات لهذه الفئة بشكل أوسع، وبكل مجالاتها وتخصصاتها، وإطلاق منصة إلكترونية لها للتسهيل على المُقاولين عملية تسجيل البيانات، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وزير العمل اعانات العمال الزراعيين إيتاي البارود العمالة غير المنتظمة البحيرة

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