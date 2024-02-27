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مصر

وزارة العمل: زيارة تفقدية لمجموعة مصانع للتأكد من تطبيق القانون بالمنوفية

زيارة تفقدية لأحد
زيارة تفقدية لأحد المصانع

نظمت مديرية العمل بمحافظة المنوفية زيارة تفقدية لمجموعة من المصانع العاملة فى المحافظة، وذلك لتعزيز علاقات العمل بين طرفى العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الاعمال، ومتابعة سير العمل بالمناطق الصناعية، وتطبيق أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والقوانين ذات الصلة، وحقوق العاملين وواجباتهم التي أقرها لهم القانون، مع التأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

نسب تشغيل ذوى الهمم 

وحرصت المديرية على متابعة مدى الالتزام بنسبة تشغيل ذوى الهمم بين العاملين بمصانع: ايجى فيكس ميديكال، ومصنع المصرية السعودية للبويات، ومصنع النخلة للأدخنة، ومصنع السعودي للملابس الجاهزة بالمنطقة الحرة بشبين الكوم، وكذلك التأكد من تطبيق أساليب واشتراطات السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل للحفاظ على الأرواح والممتلكات وحمايتها من مخاطر بيئة العمل المختلفة، وذلك ضمن سلسلة من الجولات بدأتها المديرية وأجهزتها على المنشآت كثيفة العمالة التى تعمل فى نطاق المحافظة للتأكد من تطبيق أحكام القانون داخل تلك المنشآت.

تكثيف الحملات التفتيشية

وأوضح سعد عبد الحميد مدير مديرية العمل بالمنوفية، فى تقريره للوزارة، ان تلك الزيارات تأتي لتنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة لمديري مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف الحملات التفتيشية والزيارات على المنشآت كثيفة العمالة والتأكد من تطبيق أحكام القانون والحد الأدنى للأجور ونسبة تشغيل ذوى الهمم من بين العاملين بتلك المنشآت.

 وأضاف مدير المديرية أنه رافقه خلال الزيارة، سعيد زكى مدير منطقة عمل شبين الكوم، وعلا الباز مدير التشغيل، وهانم أبو سيار مدير مكتب التفتيش بشبين، مشيرًا إلى انه قام بجولة داخل المصانع وتحدث مع العاملين وتفقد أحوالهم ومتابعة سير العمل، وشجعهم على العمل وزيادة الإنتاجية.

كما تفقد منتجات المصانع، مؤكدًا على ور المصانع فى الاهتمام بالعاملين وتوفير بيئة عمل آمنة لهم، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة بمراكز طبية مناسبة وتوفير الأنشطة الرياضية والرحلات الترفيهية للعاملين، كما أكد على حرص المديرية الدائم على وجود علاقة طيبة بين العاملين وأصحاب الاعمال فى بيئة العمل..

مديرية العمل محافظة المنوفية مصانع العملية الإنتاجية حملات تفتيشية

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