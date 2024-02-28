الأربعاء 28 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

إطلاق مشروع لدعم إدماج النوع الاجتماعي في العمل 2023 -2024

وزارة العمل
وزارة العمل

أعلنت وزارة العمل، إطلاق الإدارة العامة لشئون المرأة والطفل مشروع "دعم إدماج النوع الاجتماعي في مجال العمل" 2023-2024، من أجل تمكين المرأة اقتصاديًا وتعزيز مشاركتها في سوق العمل، والذي يتم تنفيذه سنويًا من خلال الخطة الاستثمارية.

دمج النوع الاجتماعي

ووفق بيان للوزارة، يهدف المشروع إلى التدريب على أفكار مدرة للدخل من أجل تمكين المرأة اقتصاديًا ويتم ذلك من خلال تنمية قدراتها وإكسابها المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل وزيادة مشاركتها كعضو فعال فى المجتمع، ويستهدف المشروع 4 محافظات وهى: السويس، والإسماعيلية،والمنوفية، والشرقية.

ويستهدف المشروع 650 سيدة من الفئات الأكثر إحتياجًا بالمحافظات المستهدفة من سن 20 ـ 55 سنة، من المرأة المعيلة، والمرأة من ذوى الهمم، والمرأة التي لديها أطفال منخرطين في سوق العمل، وذلك فى إطار حرص الوزارة على تقديم كافة أشكال الدعم للمراة المصرية فى مجال العمل، وفي ضوء أعمال تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2017 وتحت رعاية وزير العمل حسن شحاتة.

تمكين المرأة إقتصاديًا

وأوضحت الوزارة، أن ذلك المشروع يأتي في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بتمكين المرأة إقتصاديًا، وزيادة نسبة مشاركتها في سوق العمل، وتوفير فرص عمل لائقة لها، وكذلك فرص للتدريب المهني المجانية التي تؤهلها لدخول سوق العمل، وتفعيل دور وحدة المساواة بين الجنسين بالمحافظات، ونوهت الدكتورة شيرين عبد الحى مدير عام الإدارة العامة لشؤون المرأة والطفل بالوزارة، أن المشروع يوفر التدريب على المهن الآتية: صناعة السجاد النصف آلى، والتطريز اليدوى، والطباعه على المنسوجات والأواني الفخارية، والأركت.

تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية

 كما يتم تنظيم ندوات للتوعية تزامنًا مع تنفيذ المشروع على الموضوعات التالية: خطورة الزواج المبكر ـ تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ومناهضة ختان الإناث، والتحرش الجنسي، ومناهضة العنف ضد المرأة، والمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز، وأيضا فى مجال ريادة الأعمال لتمكينها من البدء فى تأسيس عمل خاص بها، وذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والأوقاف والمجلس القومى للمرأة وجهاز تنمية المشروعات.

وزارة العمل دعم إدماج النوع الاجتماعي تمكين المرأة النوع الاجتماعي سوق العمل

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