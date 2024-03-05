وزير العمل يُوقع بروتوكول تعاون مع معهد "الساليزيان الإيطالى" فرع الإسكندرية

أعلنت وزارة العمل، اليوم الثلاثاء، عن توقيع بروتوكول تعاون مع معهد الساليزيان الإيطالي "دون بوسكو"، فرع الإسكندرية، في مجالات التدريب المهني، وتأهيل الشباب على المِهن التي يتحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

يُشار إلى أن بروتوكول التعاون المُماثل، الذي وَقّعُه وزير العمل حسن شحاتة نهاية شهر سبتمر الماضي مع فرع "المعهد" بالقاهرة، يُواصل تحقيق النجاح، حيث تم تدريب ما يقرب من 1000 مُتدرب- حتى الأآن- بشهادات ومعايير دولية، بمنحة من وزارة العمل، لتنفيذ خطة تدريب أكثر من 2000 شاب وفتاة من مصر خلال الفترة المُقبلة.

توقيع بروتوكول تعاون

وخلال لقاء اليوم المنعقد بديوان عام "الوزارة"، قال وزير العمل، إن توقيع بروتوكول جديد مع "المعهد الإيطالي"، يأتى فى إطار "سعي الوزارة" لتحقيق منظومة تدريب مُتكاملة لتنمية مهارات الموارد البشرية، ودعم قُدرات الشباب للحصول علي فرص عمل مناسبة من خلال التعاون القائم مع معهد السالزيان "دون بوسكو"، للارتقاء بالعملية التدريبية، وتقديم مقترحات التقنيات الحديثة لتجهيز مراكز التدريب المهني التابعة للوزارة، ودعمها بالخبرات التعليمية والتدريبية للحصول علي أعلي مستوي من التدريب الفني والحرفي.

مراكز تدريب مهني

شارك في اجتماع توقيع بروتوكول اليوم، الآب بيترو بيانكي الوكيل الاقليمي للدون بوسكو، وسلفاتوري مدير مكتب مشروعات الدون بوسكو بالشرق الاوسط، والآب توماس جون ليو وكيل المعهد، والمستشار يوسف فايز محام بالشئون القانونية، وأمل جرجس محامية بالشئون القانونية، ومينا نصر مترجم.. ومن فرع دون بسكو الإسكندرية: جيسودوس أروكيام مدي عام معهد دون بوسكو الإسكندرية، وقدرى وجيه منسق دورات تدريبة، وعماد مجدي، وأكرم فايز من الشئون الإدارية.

يهدف البروتوكول الجديد مع فرع المعهد بالإسكندرية، إلي التعاون في تطوير وتجهيز مراكز تدريب مهني تابعة للوزارة، ورفع قدراتها، وبناء قُدرات المُدربين، لتعزيز الكفاءة المهنية، والقُدرة التنافسية للخريجين، والباحثين عن العمل في المجالات الفنية، والحرفية وفقا للمعايير الدولية، وتدريب عدد من راغبي العمل وفقا للبرامج التدريبية والأعداد والأسعار الملحقة بهذا البروتوكول، التي تشمل تحمل الطرفين بعض التكاليف أو تقديم الدورات التدريبية بأسعار مخفضة، أو مجانية، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها وزارة العمل في مجال مواجهة البطالة، وتوفير الوسائل التي من شأنها تمكين الشباب المصري من اكتساب المعارف والمهارات اللازمة لإعداده للعمل المناسب، ورفع قدراته التنافسية في سوق العمل في الداخل والخارج.

مراكز التدريب المهني المُستهدف

وبموجب هذا البروتوكول، تقوم وزارة العمل بترشيح المُتدربين من راغبي العمل أو الخريجين من الشباب، أو المرشحين على برامج تدريب المُدربين والمُستهدف إلحاقهم ببرامج التدريب لدى"المعهد الإيطالي" وفقًا للأعداد والشروط والضوابط المُتفق عليها، والاشتراك مع "المعهد" في تنظيم وإعداد ملتقيات توظيف للحاصلين علي البرامج التدريبية أو غيرهم في سوق العمل، وأيضًا تجهيز مراكز التدريب المهني المُستهدف تطويرها بالمعدات والأجهزة التي يحددها "المعهد"، والإلتزام بالمناهج التدريبية المُقدمة من المعهد، وتقديم قائمه بيانات المُدربين العاملين بمراكز التدريب التابعة للوزارة في مجالات التدريب المستهدف تطويرها لاتخاد إجراءات التقييم ورفع الكفاءة، وقيام المُدربين المُعتمدين من المعهد بالعملية التدريبية بالمراكز التابعة للوزارة، تحت الإشراف الفني، والمتابعة، وتقييم المستوي الفني للمتدربين من خلال الوزارة بالاشتراك مع المعهد.

وحسب "البروتوكول"، أيضًا، يلتزم "معهد الدون بوسكو"، بتدريب راغبي العمل والمُدربين المُلحقين علي برامج تدريب المُدربين، وإجراء الاختبارات اللازمة ومنحهم الشهادات المُعتمدة، والاشتراك مع الوزارة في تنظيم وإعداد ملتقيات توظيف للحاصلين علي البرامج التدريبية أو غيرهم في سوق العمل، وتقديم المواصفات الفنية للورش المُقترح تطويرها وتجهيزها، وتقديم المناهج التدريبية اللازمة طبقا للمستويات الفنية العالمية، وإعداد تأهيل، وتقييم المُدربين العاملين بمراكز التدريب المهني المستهدف تطويرها، ما يتناسب والتجهيزات، والمناهج التدريبة الحديثة، واعتماد المُدربين المؤهلين بمراكز التدريب بعد تقييمهم ومنحهم شهادات التدريب معتمدة من "المعهد"، والمُشاركة مع الوزارة في الإشراف الفني والتقييم للمُتدربين، ووضع الاختبارات الخاصة بالبرنامج التدريبية، كما اأنه بموجب البروتوكول تتشكل لجنة تنسيقية من ممثلي الطرفين، تجتمع في مواعيد دورية، أو كلما دعت الضرورة إلي ذلك، لمناقشة ومتابعة الخطوات التنفيذية لبنود هذا البروتوكول، ووضع السبل الكفيلة بالتغلب علي العقبات التي قد تؤثر في تنفيذه.

حضر الفعاليات من وزارة العمل: اللواء أسامة فرج مستشار الوزارة للتخطيط الاستراتيجي، وشيماء محمود رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، ورشا عبدالباسط رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية ومتابعة شئون العمالة الوطنية بالخارج، وأحمد معروف مدير عام العلاقات العامة والمراسم، وياسمين ممدوح مدير عام متابعة التدريب المهني، وأمنية عبدالحميد مساعد فني بمكتب الوزير، ومحمد الجندي باحث بالإدارة العامة لمتابعة التدريب المهني.