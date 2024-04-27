"أول سينما لـ المكفوفين في مصر".. إقبال كبير من ذوي الهمم: "قلوبنا فرحت بالتجربة"

شهدت سينما مترو في الإسكندرية عرض برنامج " سينما المكفوفين "، والذي يعد أول تعاون بين مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير ووزارة التضامن الاجتماعي، وشهدت إقبالا كبيرا من ذوي الهمم والذين أشادوا بوجود أول سينما للمكفوفين.

ويأتي هذا البرنامج ضمن فعاليات المهرجان للتواصل مع المجتمع المدني من خلال إتاحة الفرصة لذوي الهمم، ويعد البرنامج خطوة أولى ضمن عدد من الفعاليات والورش الفنية الموجهة لذوي القدرات الخاصة، بالتعاون والشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي.

والتقت "الدستور" في بث مباشر مع مدير المهرجان لكشف تفاصيل التجربة الأولى من نوعها.

يذكر أن عروض اليوم الأول من مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير، شهدت حضورًا جماهيريًا لافتًا. وعُرض مساء أمس في سينما مترو بمحطة الرمل 13 فيلمًا ما بين وثائقي وتحريك وروائي، وهذه الأفلام هي "أرخميدس" من روسيا و"بوابة التنين" من الصين و"علب" من مقدونيا و"كتير كول" من لبنان و"جارنو" من البرتغال و"مكالمة خاصة" من مصر و"أم وقت الذروة" من الفلبين و"المتسابق المختلط" من هولاندا و"عصفور كشاف" من لبنان و"الطفطافة والمقنين" من الجزائر و"الجبل الوردي" من اليونان و"بكل إنسانية" من فرنسا وأخيرًا "تربية ستات" من مصر. وبعد انتهاء عرض الأفلام، أُقيمت مناقشة مع صُنَّاعِتِهَا.

وتتكون إدارة مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير من محمد محمود رئيسًا، وموني محمود للإدارة الفنية، ومحمد سعدون مديرًا، وهي احتفالية سينمائية تقام كل عام، أسسته وتنظمه جمعية دائرة الفن، ويهدف لنشر ثقافة الفيلم القصير، وتبادل الثقافات العربية الدولية، برعاية وزارة الثقافة، وزارة التضامن الاجتماعي، الهيئة العامة لتنشيط السياحة، ريد ستار، الدكتور يوسف العميري وخليجيون في حب مصر، مؤسسة دروسوس، مؤسسة اكت، أفلام مصر العالمية، نيوسينرش، محافظة الإسكندرية، ونقابة المهن السينمائية.

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