الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

35% انخفاضًا فى أسعار السلع الغذائية استجابة لمبادرة الحكومة

السلع الغذائية
السلع الغذائية

استجابت الأسواق لمبادرة الحكومة بخفض أسعار السلع الغذائية، وتجلت تلك الاستجابة فى التراجع الملحوظ فى الأسعار بنسبة تجاوز الـ٣٥٪، فى سلع مثل السكر والحبوب والأرز والمكرونة والدقيق والخبز والألبان والجبن واللحوم والسمن.

ولم يقتصر التراجع على السلع الغذائية فحسب، بل تراجعت أسعار مواد البناء كالحديد والأسمنت، وكذلك أسعار السيارات وإطاراتها، بفضل استقرار سعر صرف الدولار.

وقال خالد أبوالوفا رئيس الغرفة التجارية بسوهاج، إن المبادرة تم تفعيلها على جميع السلع الغذائية بتخفيضات تخطت الـ٣٦٪، لافتًا إلى أن سوهاج المحافظة الوحيدة التى شهدت تراجعًا فى أسعار اللحوم فى محلات الجزارة، لينخفض سعر الكيلو لنحو ٣٠٠ جنيه طوال أيام شهر رمضان بالكامل. وأضاف أن سوهاج من المحافظات التى تحظى بوفرة فى السكر، إذ يباع بسعر ٢٧ جنيهًا للكيلو، ولا يوجد أى نقص فى المعروض من كل السلع.

من جهته، قال أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية فى الجيزة، إن أسعار السلع بالمحافظة شهدت انخفاضًا ملحوظًا، خاصة فى الهايبرات والسلاسل التجارية التى أعلنت عن عروض وتخفيضات. وأضاف: «تم التوافق مع جميع التجار على خفض أسعار السلع الغذائية، وكذلك تم التنسيق مع أفران المخابز السياحية للبيع بالسعر الجديد».

وأكد محمد سعدة، رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، أنه تم التأكد من نزول أسعار السلع بنسبة تتراوح بين ٢٥ و٣٥٪، خاصة فى سلع مثل الزيت الخام والدقيق وجميع البقوليات. وأضاف أنه يوجد عدد من الإجراءات لمتابعة خفض الأسعار بأسواق ومنافذ البيع المختلفة بالمحافظة، فضلًا عن متابعة قرار خفض سعر الخبز السياحى بعد تراجع سعر الدقيق بنسبة تقترب من ٣٥٪.

وفى السياق ذاته، قال محمد عطية الفيومى، رئيس الغرفة التجارية فى القليوبية، إن هناك التزامًا من تجار المحافظة بتنفيذ مبادرة الحكومة، بتخفيض الأسعار بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى، من أجل التخفيف عن المواطنين.

وأشار إلى أن المواطن بدأ يشعر بانخفاض أسعار السلع الأساسية، ووجود وفرة واضحة فى المعروض من جميع أنواع السلع الأساسية وغيرها، بعد الإفراجات الجمركية التى تجاوزت الـ٨ مليارات دولار، حيث بدأت المنافسة بين المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية عبر إطلاق العروض والتخفيضات.

ولفت إلى استمرار الانخفاض بنسبة تجاوزت ٤٠٪ فى أسعار القمح و٣٠٪ فى الدقيق و٤٠٪ فى زيت الصويا والعباد و٣٥٪ فى الذرة، مضيفًا أن هذا الانخفاض فى الأسعار قد بدأت آثاره تظهر تدريجيًا فى أسعار التجزئة، مع انتهاء الأرصدة المخزونة لديهم والمسعرة بالأسعار السابقة، قبل تحرير سعر الصرف وإطلاق المبادرات الحكومية المتتالية.

بدوره، قال عمرو أبوالعيون، رئيس الغرفة التجارية فى أسيوط، إن هناك انخفاضًا فى الأسعار بنسب تتراوح بين ٣٠ و٤٠٪، على خلفية مبادرة الاتحاد العام للغرف لمواجهة الغلاء. وذكر أن أسعار السلع الغذائية والمنتجات شهدت تراجعًا، إذ انخفض الزيت ٨٠٠ جرام إلى ٥٥ جنيهًا والأرز لـ٢٨ جنيهًا والمكرونة ٢١ جنيهًا والفول البلدى ٣٥ جنيهًا والعدس ٥٥ جنيهًا، والدجاج لـ٩٥ جنيهًا للكيلو واللحوم البلدية إلى ٣٢٠ جنيهًا.

وأشار إلى ضرورة توعية التجار والمستهلكين بما قدمته الدولة من تسهيلات بالجمارك لخروج البضائع وخفض الأسعار، مشددًا على أهمية التنبيه ومتابعة أصحاب المخابز السياحية بخصوص أوزان وأسعار الخبز السياحى.

 

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