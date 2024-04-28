حماس: قادتنا باقون فى أرضهم مع شعبهم بقطاع غزة

نفى الناطق باسم حركة حماس جهاد طه، مساء اليوم الأحد، أن تشهد المرحلة الثانية من صفقة الهدنة خروج بعض قادة حماس من غزة إلى القاهرة.

وأكد طه في بيان صحفي له مساء اليوم، أنه لا أساس من الصحة لهذه الأخبار، وهي أخبار كاذبة ومفبركة هدفها التشويش.

وشدد طه علي أن قادة حماس باقون في أرضهم مع شعبهم في قطاع غزة، ومن سيرحل هو الاحتلال النازي.

وسبق، وذكر موقع واللا العبري، أن المقترح المصري الجديد يقدم تنازلات كبيرة من جانب إسرائيل، بما في ذلك لأول مرة استعداد ضمني لمناقشة إنهاء الحرب، والاستعداد لعودة النازحين إلى منازلهم بشكل كامل، وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من الممر الذي يقسم قطاع غزة.

وأضاف الموقع، أن هذه هى المرة الأولى التي تعرب فيها إسرائيل عن استعداد ضمني لمناقشة إنهاء الحرب في غزة في المراحل المقبلة من المفاوضات.

وفد حماس يصل مصر لتسليم الرد على مقترح التهدئة فى غزة.. غدًا

ومن المقرر أن يصل وفد من حركة حماس الفلسطينية، غدًا الإثنين، إلى مصر، من أجل تسليم رد الحركة بشأن مقترح التهدئة في قطاع غزة.

ويترأس وفد حماس خليل الحية، نائب رئيس حركة حماس في غزة، حيث درست الحركة الرد الإسرائيلي الرسمي على المقترح.

وكان وفد مصري قد أجرى زيارة إلى إسرائيل، الجمعة الماضي، لإجراء مناقشات حول ضرورة إحلال التهدئة في غزة ووقف إطلاق النار.

وكشفت وسائل إعلام إسرائيلية عن أن حكومة الاحتلال تنتظر رد حركة حماس على المقترح الجديد لوقف الحرب في قطاع غزة، الذي تضمن إنهاء الحرب بعد الإفراج عن الدفعة الأولى من المحتجزين، خلال 48 ساعة فقط.

وأكدت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية، أن إسرائيل شددت على الإفراج عن 33 امرأة وطفل وكبار سن ومرضى، وأفادت حماس بأن لديها 20 فقط منهم.