فرنسا: الملاحظات اللبنانية أُخذت بالكامل لتحقيق التهدئة ومنع التصعيد جنوب لبنان

صرح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، مساء اليوم الأحد، بأن الملاحظات اللبنانية أُخذت بالكامل بشأن المقترحات التي تقدمت بها باريس بها لتحقيق التهدئة ومنع التصعيد جنوب لبنان.

وأكد سيجورنيه خلال زيارته الحالية للبنان، أن لبنان بحاجة إلى إصلاحات، متابعا: “سنواصل العمل على إخراج لبنان من أزمته وأن الاستقرار يمر عبر انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان”.

وشدد وزير الخارجية الفرنسي رفض سيناريو الحرب في جنوب لبنان، مشيرا إلى إبلاغ المسؤولين اللبنانيين بضرورة منع التصعيد.

وأضاف سيجورنيه أن المدنيين يدفعون ثمن التصعيد في جنوب لبنان.

وأكد المسئول الفرنسي أن قوات اليونيفيل تلعب دورا مهما في تفادي سيناريو الحرب، لافتا إلى أن الملاحظات اللبنانية أُخذت بالكامل بشأن المقترحات التي تقدمت بها باريس لتحقيق التهدئة.

والتقى سيجورنيه رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب.

جيش الاحتلال يهاجم بنية تحتية لحزب الله فى جنوب لبنان

وسبق، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه هاجم بنية تحتية لـحزب الله في مارون الراس ويارين وطير حرفا جنوبي لبنان، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن عن قصف أهداف لـ"حزب الله" اللبناني في 5 مناطق بجنوب لبنان خلال الليلة الماضية، فيما رد التنظيم اللبناني بقصف تموضعات ‌جنود ‏إسرائيليين غرب مستوطنة شوميرا.

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط غارة إسرائيلية تستهدف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.