الأحد 28 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

فرنسا: الملاحظات اللبنانية أُخذت بالكامل لتحقيق التهدئة ومنع التصعيد جنوب لبنان

وزير الخارجية الفرنسي
وزير الخارجية الفرنسي

صرح وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورنيه، مساء اليوم الأحد، بأن الملاحظات اللبنانية أُخذت بالكامل بشأن المقترحات التي تقدمت بها باريس بها لتحقيق التهدئة ومنع التصعيد جنوب لبنان.

وأكد سيجورنيه خلال زيارته الحالية للبنان، أن لبنان بحاجة إلى إصلاحات، متابعا: “سنواصل العمل على إخراج لبنان من أزمته وأن الاستقرار يمر عبر انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان”.

txt

"القاهرة الإخبارية": إصابة جندى إسرائيلى فى قصف صاروخى من لبنان على مستوطنة ميرون

وشدد وزير الخارجية الفرنسي رفض سيناريو الحرب في جنوب لبنان، مشيرا إلى إبلاغ المسؤولين اللبنانيين بضرورة منع التصعيد.

وأضاف سيجورنيه أن المدنيين يدفعون ثمن التصعيد في جنوب لبنان.

وأكد المسئول الفرنسي أن قوات اليونيفيل تلعب دورا مهما في تفادي سيناريو الحرب، لافتا إلى أن الملاحظات اللبنانية أُخذت بالكامل بشأن المقترحات التي تقدمت بها باريس لتحقيق التهدئة.

والتقى سيجورنيه رئيسي مجلس النواب والحكومة نبيه بري ونجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب.

txt

القاهرة الإخبارية: غارة إسرائيلية تستهدف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان

جيش الاحتلال يهاجم بنية تحتية لحزب الله فى جنوب لبنان

وسبق، وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي، إنه هاجم بنية تحتية لـحزب الله في مارون الراس ويارين وطير حرفا جنوبي لبنان، وذلك حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل لها.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي، أعلن عن قصف أهداف لـ"حزب الله" اللبناني في 5 مناطق بجنوب لبنان خلال الليلة الماضية، فيما رد التنظيم اللبناني بقصف تموضعات ‌جنود ‏إسرائيليين غرب مستوطنة شوميرا.

كما أفادت وسائل إعلام لبنانية بسقوط غارة إسرائيلية تستهدف بلدة عيتا الشعب جنوب لبنان، في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وزير الخارجية الفرنسي باريس منع التصعيد جنوب لبنان لبنان الحرب

الأكثر قراءة

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

قرار جديد من جهات التحقيق بشأن قتل واستخراج أحشاء طفل شبرا

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

مفاجآت فى تشكيل الزمالك أمام دريمز الغانى بالكونفيدرالية

بسمة وهبة تهاجم شيخًا اتهم ميار الببلاوى بالزنا: "هدفه الترند"

قرار عاجل بحق بلوجر شهيرة نشرت فيديوهات خادشة للحياء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

حسين دعسة

بيان الاجتماع الوزارى التشاورى للمجموعة العربية السداسية يدعو إلى وقف الحرب على غزة

د هند جاد

أوهام النبوءات.. ليست أرضًا إسرائيلية

عبدالرحمن شلقم يكتب: الزمن المصرى الفريد

صور

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

الأهلي يهيمن على مازيمبي في لقاءٍ حماسي

محطة تل أبيب

المزيد

بدون بديل ولا أدلة.. كيف فشلت إسرائيل فى حربها ضد الأونروا؟

إسرائيل لـ"حماس": اقبلوا صفقة الرهائن وإلا سندخل رفح

فى اليوم 205 للعدوان.. الاحتلال يواصل شن غاراته على غزة