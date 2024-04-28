"العربية للتنمية الإدارية" تطلق فعاليات المؤتمر العربي الثالث للرياضة والقانون بالقاهرة

أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، اليوم، فعاليات المؤتمر العربي الثالث للرياضة والقانون، تحت عنوان "آليات تعزيز الفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية"، والذي يعقد خلال الفترة من 28 - 30 أبريل الجاري، بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة جمهورية مصر العربية، وبرعاية وزير الشباب والرياض الدكتور أشرف صبحي.

وجود مدونات سلوك تحكم الرياضة يمثل ضمانة أساسية لنجاحها وتعزيزها كصناعة



وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة، إنه مما لا شك فيه أن وجود أنظمة وقوانين ومدونات سلوك تحكم صناعة الرياضة، يمثل ضمانة أساسية لنجاح وتعزيز هذه الصناعة من جانب، وتحقيق الرياضة لأهدافها في تنشئة جيل سليم تمتزج لديه الرياضة بالثقافة والتعليم واحترام المبادئ الأخلاقية الأساسية من جانب آخر.

وتابع مدير عام المنظمة، وانطلاقًا من دور المنظمة العربية للتنمية الإدارية في تعزيز وبناء قدرات كافة الكوادر بالمؤسسات والهيئات العربية بجميع تخصصاتها، بما في ذلك الهيئات الرياضية، باعتبارها المعنية بإدارة المنظومة الرياضية، حرصت المنظمة على وضع أجندة متخصصة لمعالجة القضايا المتصلة بصناعة الرياضة في طليعة أولوياتها، وذلك من خلال عقد العديد من الفعاليات والأنشطة من مؤتمرات وورش عمل، حيث تم عقد النسخة الأولى من هذا المؤتمر في مارس 2020، والنسخة الثانية في يونيو 2022، واليوم، وفي إطار تنفيذ خطة عمل المنظمة لعام 2024، تأتي النسخة الثالثة من المؤتمر.

غالبية الدول اتجهت إلى إصدار قوانين للرياضة تتوافق مع الميثاق الأوليمبي



وأشار، إلى أن غالبية الدول اتجهت إلى إصدار قوانين للرياضة، تتوافق مع الميثاق الأوليمبي، وتنص على إنشاء مؤسسات لتسوية المنازعات الرياضية. بيد أن نجاح تلك المؤسسات يتطلب أن تتمتع بدرجة كاملة من الاستقلالية، وأن تمتلك في ذات الوقت قدرات مؤسسية جيدة لتتمكن من أداء دورها في تسوية تلك المنازعات بالفاعلية المهنية المطلوبة، فضلًا عن أهمية تعزيز الارتباط بين تلك المؤسسات وبين محكمة التحكيم الرياضي، والاستفادة من خبراتها في تسوية المنازعات الرياضية.

الجامعة أولت الأنشطة العربية كل الاهتمام



وجاء في كلمة إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، التي ألقاها خالد العتيبي، عضو المجلس التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، أن جامعة الدول العربية ممثلة في مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب أولت الأنشطة العربية كل الاهتمام؛ إيمانا منها بأن الشباب العربي؛ سند هذه الأمة لذلك فقد تبنت العمل على تنظيم العديد من الأنشطة الشبابية والرياضية للعناية بشباب وطننا العربي، وتسعى من خلالها لتبادل الخبرات والمعرفة والأفكار، وتقوم بتنظيم ورعاية العديد من الانشطة الشبابية والرياضية.

وأضاف تعد إدارة الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، هي الكيان الرسمي المخول بإدارة شؤون الشباب والرياضة بالدول العربية، كما أنها مسؤول الأمانة الفنية لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، ومن هذا المنطلق، فإنها على أتم استعداد للتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، في سبيل تطوير الكوادر البشرية العاملة في مجالات الشباب والرياضة، من خلال المؤتمرات وورش العمل والملتقيات، والتي من شأنها بناء قدرات وصقل مهارات الكوادر القيادية والإشرافية في القطاع الرياضي بالدول العربية.

آليات تطوير القدرة المؤسسية والفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي



يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على آليات تطوير القدرة المؤسسية والفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية، ودعم استقلاليتها لتكون صاحبة الولاية في الفصل في المنازعات الرياضية، بإجراءات مرنة وسريعة من خلال محكمين مؤهلين على غرار محكمة التحكيم الرياضي، من حيث تنظيم وتقسيم الدوائر إلى دوائر (عادية – استئناف – منشطات)، بالإضافة إلى الدوائر المؤقتة أثناء الفعاليات الرياضية العربية، وكذلك من حيث إعداد قوائم المحكمين، وإجراءات التقاضي أمام محكمة التحكيم الرياضي.

أبرز محاور المؤتمر



يتناول المؤتمر عدة محاور من أهمها، عرض مبادئ الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية بشأن تسوية المنازعات الرياضية، الأطر التشريعية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية، التوازن بين استقلالية مؤسسات التحكيم الرياضي العربية ومبدأ سيادة الدولة.

وكذلك النظم الإجرائية لتسوية المنازعات الرياضية أمام مراكز وغرف وهيئات التحكيم العربية، آليات تعزيز القدرة المؤسسة والفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي، تنمية مهارات الكفاءات البشرية في مجال التحكيم الرياضي، عرض سبل تقوية العلاقة بين مراكز وغرف وهيئات تسوية المنازعات الرياضية في الدول العربية، بمحكمة التحكيم الرياضي، عرض تجارب لغرف ومراكز التحكيم الرياضي العربية.



يشارك بالمؤتمر نخبة من الخبراء والمختصين ومسئولي الاتحادات الرياضية العربية والوطنية، وزارات الشباب والرياضة بالدول العربية، اللجان الأولمبية والباراليمبية العربية، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأمناء ومديري الاتحادات الرياضية العربية، الإدارات الرياضية بالقطاعات العسكرية والشرطية، الإدارات الرياضية في المصالح الحكومية، الأندية الرياضية العربية، المراكز واللجان المعنية بالتحكيم الرياضي في الدول العربية، والمراكز واللجان المعنية بالتحكيم الرياضي في الدول العربية.