الثلاثاء 13 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العربية للتنمية الإدارية" تفتتح منتدى "الذكاء الاصطناعي" بدبي

جانب من جلسات المنتدى
جانب من جلسات المنتدى

افتتحت  المنظمة العربية للتنمية الإدارية -جامعة الدول العربية، اليوم الثلاثاء، منتدى "الإدارة الحكومية العربية: الذكاء الاصطناعي والبيانات: استشراف مستقبل الإدارة الحكومية العربية، في نسخته الثالثة"، والذي يُعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي خلال الفترة من 12-14، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

عُقد المنتدى بحضور أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وعهود بنت خلفان الرومي وزير دولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري، وبمشاركة حشد من المستشارين والخبراء في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والإدارة الحكومية العربية من مختلف الدول العربية.

الإمارات تعزز العمل العربي المشترك

ومن جهته؛ قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن دولة الإمارات حريصة على ممارسة دورها الريادي في تعزيز العمل العربي المشترك من خلال استضافتها منتدى الإدارة الحكومية العربية للسنة الثالثة على التوالي، لتؤكد  مجددًا التزامها بدعم وتعزيز منظومة الإدارة الحكومية في المنطقة العربية ومشاركة أحدث التجارب والمستجدات في هذا المجال.

وثمن الجهود الكبيرة المبذولة لإنجاح هذا الحدث العالمي الذي يشجع على إشراك الدول العربية في التفاعل عند أعلى المستويات الحكومية؛ لتحقيق أهداف تطوير منظومة الإدارة العربية على نحو يمكنها من استشراف المستقبل وتحولاته، من أجل الاسهام في تحقيق الازدهار والاستقرار للمجتمعات العربية. 

وأضاف "الهتلان"، أنه في ضوء تزايد المعارف الرقمية لدى المواطنين العرب، ووعي الحكومات بأهمية اعتماد التكنولوجيا الحديثة في العمل الحكومي، أبدت دول المنطقة التزامها بتطوير القطاع الحكومي ليشمل تسخير إمكانات الذكاء الاصطناعي من خلال استراتيجيات وطنية قادرة على تحقيق الاهداف المنشودة، وقادرة على معالجة التحديات بما في ذلك تطوير مهارات الذكاء الاصطناعي لدى الموظفين الحكوميين وصولًا إلى مسائل متعلقة بالبيانات واستخدامها.

دارت جلسات المنتدى حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالحكومات العربية والذكاء الاصطناعي، خوارزميات الإدارة الحكومية العربية، الذكاء الاصطناعي وإعادة تعريف قدرات الحكومات، التعلم العميق: كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على السياسات الحكومية، كيف نجهز الحكومات لتسونامي الذكاء الاصطناعي، ورهان المستقبل: البيانات والذكاء الاصطناعي.

جدير بالذكر أن المنتدى هذا العام يسعى الى مناقشة عدد من التحديات ذات الصلة للخروج برؤى معمقة تدعم صنّاع القرار في تطوير استراتيجيات وسياسات استشرافية، تضمن تحقيق الاستفادة المثلى من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي والبيانات في تطوير منظومة الإدارة الحكومية العربية.

الإدارة الحكومية الذكاء الاصطناعي الذكاء الاصطناعي والبيانات استشراف مستقبل الإدارة القمة العالمية للحكومات

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