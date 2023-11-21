الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العربية للتنمية الإدارية" تنظم مؤتمر التواصل المؤسسي والذكاء الاصطناعي وتحدياته بشرم الشيخ

مؤتمر التواصل المؤسسي
مؤتمر التواصل المؤسسي والذكاء الاصطناعي

أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، عن تنظيم المؤتمر العربي للتواصل والعلاقات العامة " التواصل المؤسسي المستدام والذكاء الاصطناعي وتحدياته نحو رؤية مستقبلية" وذلك خلال الفترة من 5-7 ديسمبر المقبل، بمدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية،.

وذلك بحضور نخبة من أصحاب الاختصاص والخبرات والأكاديميين في مجالات الاتصال المؤسسي والإدارة الرشيقة والتنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي والعلاقات العامة والإعلام بكافة صوره، من مختلف الدول العربية.

بحث سبل تطوير الاتصال المؤسسي

يهدف المؤتمر إلى بحث سبل تطوير الاتصال المؤسسي وجهود العلاقات العامة لخدمة أهداف الاستدامة بكفاءة وفعالية داخل المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، الاطلاع على الممارسات الفضلى لاستخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الإداري والاتصال المؤسسي.

 تسليط الضوء على مقاييس تطوير الأداء ورصد مؤشرات النجاح

 كما يناقش المؤتمر أهم التحديات التي تواجه قطاع الاتصال المؤسسي في مجال الذكاء الاصطناعي وبحث إمكانيات التوصل لحلول لمقابلة تلك التحديات بما يتلاءم مع السياسات المؤسسية، التشبيك وتبادل التجارب والخبرات والتعاون لتطوير الأداء فيما يتعلق بالاتصال المؤسسي وقدرته على المساهمة في استدامة المشروعات والبرامج، وتسليط الضوء على مقاييس تطوير الأداء ورصد مؤشرات النجاح فيما يخص أهداف الاتصال المؤسسي المستدام.  

التواصل المؤسسي ودوره في تحقيق الاستدامة

 و يدور المؤتمر حول العديد من المحاور من بينها، الممارسات الفضلى في توظيف المنصات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء المؤسسات، فرص وتحديات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاتصالية المؤسسية، دور المؤثرون في الوصول للجماهير وتعزيز مكانة المؤسسة، المؤشرات والمقاييس الإقليمية والدولية لنجاح الاتصال المؤسسي المستدام، التواصل المؤسسي الداخلي ودوره في التحول من القيادة الرشيقة إلى القيادة المستدامة، ودور برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في تعزيز السمعة وبناء الصورة الذهنية في عصر التقنيات الرقمية.

 

 وكانت المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، قد عقدت الملتقى السنوي لمسئولي التدريب والتطوير الإداري في الوطن العربي تحت عنوان "دور الموارد البشرية في تحقيق التميز المؤسسي".

جاء ذلك بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة، بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين ومسئولي التدريب والتطوير الإداري العاملين في الوزارات والجهات الحكومية من مختلف الدول العربية.

 وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة، في كلمته خلال الافتتاح أن الملتقى يعقد هذا العام انطلاقا من كون الموارد البشرية أهم العوامل التي تسهم في تحقيق التميز المؤسسي، وتشكل عمودًا فقريًا للمؤسسات، إضافة لدورها الحيوي في الحفاظ على تميز المؤسسة، إذ تساعد في تحقيق أهدافها وتعزيز قدرتها التنافسية.

لعربية للتنمية الإدارية التواصل المؤسسي التواصل المؤسسي المستدا الذكاء الاصطناعي التنمية المستدامة

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