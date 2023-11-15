الأربعاء 15 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العربية للتنمية الإدارية" تعقد الملتقى السنوى لمسئولى التدريب والتطوير الإدارى العرب

جانب من فعاليات الملتقى
جانب من فعاليات الملتقى

عقدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، اليوم، الملتقى السنوي لمسئولي التدريب والتطوير الإداري في الوطن العربي تحت عنوان "دور الموارد البشرية في تحقيق التميز المؤسسي".

جاء ذلك بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة، بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين ومسئولي التدريب والتطوير الإداري العاملين في الوزارات والجهات الحكومية من مختلف الدول العربية.

وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة، في كلمته خلال الافتتاح أن الملتقى يعقد هذا العام انطلاقا من كون الموارد البشرية أهم العوامل التي تسهم في تحقيق التميز المؤسسي، وتشكل عمودًا فقريًا للمؤسسات، إضافة لدورها الحيوي في الحفاظ على تميز المؤسسة، إذ تساعد في تحقيق أهدافها وتعزيز قدرتها التنافسية.

تسليط الضوء على دور الموارد البشرية كعنصر حاسم في تميز المؤسسة
أشار المدير العام للمنظمة إلى أن الملتقى يهدف إلى تسليط الضوء على دور الموارد البشرية كعنصر حاسم في تميز المؤسسة، كما يهدف الى تحديد أهم المعارف والمهارات والخبرات اللازمة للعاملين في وحدات الموارد البشرية، بما يؤدي الى تحسين العمليات والإجراءات وتعزيز الثقافة المؤسسية الفعّالة وتحسين الأداء العام، وكذلك إبراز دور المؤسسات في الاهتمام بتطوير الموارد البشرية وتوفير البيئة الملائمة لها لتحقيق التميز المؤسسي والنجاح المستمر.

ووقعت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الأحد، بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة، مذكرة تفاهم مشتركة مع المهندس علي العابد الرضا، وزير الخدمة المدنية المكلف بدولة ليبيا والوفد المرافق له.

بحث ودعم فرص وآفاق التعاون في المجال العلمي والفني والتقني

تأتي مذكرة التفاهم بغرض بحث ودعم فرص وآفاق التعاون في المجال العلمي والفني والتقني، وتبادل المعلومات والدراسات والتقارير فيما بين المنظمة ووزارة الخدمة المدنية الليبية، وبغرض الاستفادة من خدمات المنظمة، وتم اعتبار المنظمة جهة تدريب معتمدة داخل دولة ليبيا، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات التي ينظمها الطرفان. 

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