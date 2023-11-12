"العربية للتنمية الإدارية" توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الخدمة المدنية الليبية

وقّع د.ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية الأحد، بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة، مذكرة تفاهم مشتركة مع المهندس علي العابد الرضا، وزير الخدمة المدنية المكلف بدولة ليبيا والوفد المرافق له.

بحث ودعم فرص وآفاق التعاون في المجال العلمي والفني والتقني

تأتي مذكرة التفاهم بغرض بحث ودعم فرص وآفاق التعاون في المجال العلمي والفني والتقني، وتبادل المعلومات والدراسات والتقارير فيما بين المنظمة ووزارة الخدمة المدنية الليبية، وبغرض الاستفادة من خدمات المنظمة، وتم اعتبار المنظمة جهة تدريب معتمدة داخل دولة ليبيا، إضافة إلى المشاركة في الفعاليات التي ينظمها الطرفان.

توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الخدمة المدنية الليبية

في ختام الزيارة، قدم المدير العام للمنظمة الشكر والتقدير لوزير الخدمة المدنية الليبية لجهوده الكريمة في تعزيز العلاقات مع المنظمة.

كما تم اصطحاب الوفد الكريم في جولة بالمنظمة، للتعرف على وحداتها والأنشطة والبرامج المتنوعة، كما قام الوزير بتقديم درع الوزارة تكريما وتقديرا للمدير العام.