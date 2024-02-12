الإثنين 12 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العربية للتنمية الإدارية" تناقش دور الاتحادات الرياضية في تطوير صناعة الرياضة بالمغرب

ملتقى دور الاتحادات
ملتقى دور الاتحادات الرياضية العربية في تطوير صناعة الرياضة

تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، ملتقى حول "دور الاتحادات الرياضية العربية في تطوير صناعة الرياضة "خلال الفترة من 26-28 فبراير الجاري في مراكش- المملكة المغربية، وبحضور نخبة من الخبراء، والمختصين في مجال الرياضة والتحكيم والإدارات الرياضية، ورجال الأعمال من مختلف الدول العربية.

يهدف الملتقى إلى إلقاء الضوء والعمل على المساهمة في تطوير دور الاتحادات الرياضية العربية في الارتقاء بمستوى صناعة الرياضة، وعرض سبل تعظيم هذا الدور بما يخدم تنمية هذه الصناعة.

ويتناول هذا الملتقى عدة محاور من بينها: اقتصاديات الدول العربية وفرص الاستثمار الرياضي، الاتحادات الرياضية العربية وصناعة الرياضة عالميًا، الاستثمار في الرياضة العربية، دور اللوائح المالية في تطوير صناعة الرياضة العربية، دور إدارات الموارد البشرية بالاتحادات الرياضية العربية في تطوير صناعة الرياضة العربية، تطوير وتحديث النظم الأساسية للاتحادات الرياضية العربية بما يتواكب مع صناعة الرياضة العالمية.

 عقد منتدى الذكاء الاصطناعى واستشراف مستقبل الإدارة" غدا

 وفي سياق متصل، تُنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية -جامعة الدول العربية، غدا 13 فبراير الجاري، بالتعاون مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، منتدى الإدارة الحكومية العربية "الذكاء الاصطناعي والبيانات: استشراف مستقبل الإدارة الحكومية العربية في نسخته الثالثة"، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي، خلال الفترة من 12-14 فبراير الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يُعقد المنتدى بحضور أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عهود بنت خلفان الرومي وزير دولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وحشد من المسئولين والمستشارين والسادة الخبراء في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والإدارة الحكومية العربية من مختلف الدول العربية.

 مناقشة التحديات التي تواجه الإدارة الحكومية العربية

 يهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات التي تواجه الإدارة الحكومية العربية، ومن ثم تساعد مواجهتها في  تطوير الاستراتيجيات والسياسات التي تحقق الاستفادة المثلى من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي. 
ومن المقرر أن يناقش المنتدى عدة موضوعات منها: الحكومات العربية والذكاء الاصطناعي، خوارزميات الإدارة الحكومية العربية، الذكاء الاصطناعي وإعادة تعريف قدرات الحكومات، التعلم العميق: كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على السياسات الحكومية، كيف نجهز الحكومات لتسونامي الذكاء الاصطناعي، ورهان المستقبل: البيانات والذكاء الاصطناعي؟

دور الاتحادات الرياضية الاتحادات الرياضية تطوير صناعة الرياضة المنظمة العربية للتنمية الإدارية العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية

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