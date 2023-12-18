"العربية للتنمية الإدارية" تطلق مؤتمر الأساليب الحديثة فى إدارة المستشفيات بالقاهرة

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العربي للأساليب الحديثة في إدارة المستشفيات في نسخته الـ 22 حول "التأمين الصحي والتغطية الصحية الشاملة- الفرص والتحديات"، والذي تنظمه المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، على مدار يومي 18 – 19 بالقاهرة.

وذلك برعاية وزارة الصحة والسكان بجمهورية مصر العربية، وبشراكة استراتيجية مع مجموعة المواساة للخدمات الطبية- المملكة العربية السعودية، وبالتعاون مع منظمة الصحة العالمية– المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، وزارة الصحة والسكان وهيئة التأمين الصحي الشامل بجمهورية مصر العربية.

مناقشة التحديات التي تواجه أنظمة التأمين الصحي

أشار الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة، إلى أن أهمية المؤتمر تنبع من التحديات التي تواجه أنظمة التأمين الصحي حاليًا في القطاع الصحي العربي والإفريقي، في الوقت الذي يشهد فيه العالم تطورات متسارعة في التقنيات الطبية، فضلًا عن تزايد احتياجات المتلقين للخدمات الصحية، وقال إن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على دور أنظمة التأمين الصحي في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، والسُبل المختلفة لتحقيق ذلك، ودراسة التجارب العربية في مجال التأمين الصحي للاستفادة منها في تعزيز دور النظم الصحية العربية.



وقال مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية إن القطاع الصحي في معظم دول العالم، يظل يشكل أكبر وأصعب التحديات التي تواجهها الحكومات.. ليس لأنه يستهلك الجزء الأكبر من موازناتها، وليس لأنه القطاع الذي يلامس حياة كل إنسان، ليس كل هذا فحسب، بل لأنه القطاع الأصعب إدارة والأكثر تحديًا وتعقيدًا، القطاع الذي يتطلب الكثير من الموارد - المالية والبشرية- ومن آليات التطوير والتحسين في ظل المتغيرات والتحولات التقنية الحديثة.



وأضاف "القحطاني" لذلك يجتهد الجميع في البحث عن أفضل الطرق والسياسات التي يمكن من خلالها تطوير وتحسين هذا القطاع، بما في ذلك التوجه نحو التغطية الصحية الشاملة التي يمكن لها أن تضمن للجميع الحصول على الخدمة والرعاية الصحية المرضية والمقدمة بكل كفاءة وفاعلية الخدمة التي تضمن للجميع الحصول على ما يلزمهم من الخدمات الصحية، دون التعرض لضائقة مالية نتيجة سداد تكلفة الحصول عليها.

منصة عربية تسلط الضوء على دور وفرص وتحديات أنظمة التأمين التغطية الصحية الشاملة

قال "إنه من هنا تأتي أهمية عقد هذا المؤتمر، الذي نأمل في أن يوفر منصة عربية يتم من خلالها تسليط الضوء على دور وفرص وتحديات أنظمة التأمين التغطية الصحية الشاملة، ودراسة أفضل التجارب العربية في التأمين الصحي للاستفادة منها في تعزيز دور النظم الصحية العربية.

وأشار إلى أن اللجنة العلمية للمؤتمر حرصت على استقطاب مجموعة من الخبراء المتميزين من كافة الدول العربية الشقيقة لتغطية محاور المؤتمر، وقد أسفرت جهودها عن وضع برنامج علمي متميز يتضمن طرح ومناقشة 17 ورقة عمل خلال 5 جلسات وورشة عمل، سيتم عقدها على مدار يومين لتغطية كافة محاور المؤتمر، وذلك من خلال عدد 27 خبيرًا ورئيس جلسة، ووصف البرنامج العلمي للمؤتمر بأنه يمثل إنجازًا رائعًا للجنة العلمية، معربًا عن شكره وتقديره للجنة.

200 مشارك من 16 دولة عربية

نوه إلى أنه يشارك في أعمال هذا المؤتمر نخبة متميزة من وزراء الصحة العرب، وما يزيد علي 200 مشارك من 16 دولة عربية يمثلون القطاع الصحي في القطاعين الحكومي والخاص، هذا بالإضافة إلى مشاركين من جمهورية الصين الشعبية. ووجه الشكر والتقدير إلى الدكتور خالد عبدالغفار على رعايته لهذا المؤتمر، وكذلك للخبراء والمتحدثين ورؤساء الجلسات ولفريق العمل من المنظمة والرعاة.

وأوضح المدير العام للمنظمة، أن تمويل خدمـات الرعايـة الصحيـة، يعد مـن أهـم القضايـا التـي تواجـه النظـم الصحيـة؛ لتعزيــز دورهــا في تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة، خصوصــا في ظــل التحديــات الراهنة والمتغيرات المتلاحقة في آليات تقديم الخدمات الصحية، موضحًا أنه قـد أضحـى الاهتمام بتحقيـق التغطيـة الصحيـة الشـاملة في طليعـة اهتمامات كافـة الدول، والذي ظهر جليا أثناء وبعد جائحة كورونا (19-COVID) والتي أبرزت أهمية التأمين الصحي في توفير الحماية الإجتماعية والرعاية الصحية. ولاشـك أن قيـام العديـد مـن الـدول بتطويـر أنظمـة التأمين الصحـي لديهـا في الآونـة الأخيرة؛ يعــد مــن أهــم الأولويــات التــي تتطلــب وضــع خطــط تنفيذيــة فعالــة؛ لضــمان التطبيق الأمثل لتلك الأنظمة، وتحقيق أهدافه المنشودة.

وأعرب الدكتور حسام عبدالغفار مساعد وزير الصحة والسكان للتطوير المؤسسي، والمتحدث الرسمي للوزارة، عن ترحيبه بجميع المشاركين في المؤتمر من الدول العربية الشقيقة، معربًا عن أمله في نجاح المؤتمر هذا المؤتمر في ضوء وجود العديد من الخبرات العلمية والعملية في الأجندة التي سيتم تقديمها على مدار يومين، ومع تنوع الخبرات العلمية المشاركة نأمل الوصول إلى مجموعة من التوصيات التي تسهم في تعزيز التغطية الصحية الشاملة.

كما تقدم بالشكر للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، ليس فقط للحرص على انتظام عقد المؤتمر لكن أيضًا لاهتمامها الكبير بقطاع الصحة ووضعه ضمن أولويات عمل المنظمة.

تحول الدولة المصرية نحو تغطية تأمينية صحية شاملة لكافة المواطنين

أشار "عبدالغفار" إلى تحول الدولة المصرية نحو تغطية تأمينية صحية شاملة لكافة المواطنين وفقًا لرؤية القيادة السياسية، وما يستلزم ذلك من تحول العمل في وزارة الصحة من مقدم للخدمة إلى منظم ومراقب وواضع للسياسات، ثم متابعة تنفيذ تلك السياسيات، ومن هنا جاءت منطومة التأمين الصحي الشامل بهيئاتها الثلاث لتحقيق كل ذلك.

وعلى هامش المؤتمر تم توقيع مذكرة مذكرة تفاهم بين المنظمة والهيئة السعودية للتخصصات الصحية.



يشارك في المؤتمر عدد من الوزراء والقيادات الإدارية في وزارات الصحة بالدول العربية، ورؤساء الهيئات العربية ومجالس اعتماد المنشآت الصحية في الدول العربية، أعضاء الاتحادات الطبية ونقابات المهن الطبية، وعمداء وأعضاء هيئات التدريس وطلبة الكليات الطبية والصحية والإدارة الصحية وإدارة المستشفيات ورجال الأعمال والمستثمرون بالقطاع الصحي، وممثلو المنظمات الإقليمية والدولية والمجتمع المدني ذات العلاقة بالقطاع الصحي، وممثلو هيئات ومجالس الضمان الصحي في الدول العربية، والعاملون في شركات التأمين وتقييم الخدمات الصحية في الدول العربية.