انطلاق فعاليات المؤتمر العربي السادس للتواصل والعلاقات العامة في شرم الشيخ

انطلقت اليوم فعاليات المؤتمر العربي السادس للتواصل والعلاقات العامة “التواصل المؤسسي المستدام والذكاء الاصطناعي وتحدياته: نحو رؤية مستقبلية”، والذي تعقده المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية في الفترة من 5 إلى 7 ديسمبر الجاري، بشرم الشيخ.

جاء ذلك بحضور نخبة من أصحاب الاختصاص والخبرات والأكاديميين في مجالات الاتصال المؤسسي والإدارة الرشيقة والتنمية المستدامة والذكاء الاصطناعي والعلاقات العامة والإعلام بكافة صوره من مختلف الدول العربية.

تسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المناسبة لتعزيز التواصل المؤسسي



وأشار الدكتور ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة، في كلمته بافتتاح المؤتمر، إلى أن المؤتمر يهدف إلى تسليط الضوء على الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته المناسبة لتعزيز التواصل المؤسسي الحكومي وغير الحكومي، من أجل تحقيق الرؤية والرسالة المنشودة للمنظمات بكل أشكالها وأحجامها، وترسيخ دعائم استدامة المؤسسات من خلال توظيف أحدث الأدوات والتوجهات التكنولوجية والممارسات الفضلى في عالم الإعلام والاتصال المؤسسي المستدام، إضافة إلى استشراف تأثير تطبيقات الذكاء الاصطناعي على العملية الاتصالية وما يمكن أن ينجم عن ذلك من تحديات وإشكالات أخلاقية ومهنية.

فرص وتحديات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاتصالية المؤسسية



يتناول المؤتمر العديد من المحاور من بينها، الممارسات الفضلى في توظيف المنصات الرقمية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في تطوير أداء المؤسسات، فرص وتحديات تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاعات الاتصالية المؤسسية، دور المؤثرون في الوصول للجماهير وتعزيز مكانة المؤسسة، المؤشرات والمقاييس الإقليمية والدولية لنجاح الاتصال المؤسسي المستدام، التواصل المؤسسي الداخلي ودوره في التحول من القيادة الرشيقة إلى القيادة المستدامة، ودور برامج المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في تعزيز السمعة وبناء الصورة الذهنية في عصر التقنيات الرقمية.

عقد الملتقى السنوي لمسئولي التدريب والتطوير الإداري في الوطن العربي

وكانت المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية قد عقدت في شهر نوفمبر الماضي، الملتقى السنوي لمسئولي التدريب والتطوير الإداري في الوطن العربي تحت عنوان "دور الموارد البشرية في تحقيق التميز المؤسسي".

جاء ذلك بمقر المنظمة الرئيسي بالقاهرة، بحضور نخبة من الخبراء والأكاديميين ومسئولي التدريب والتطوير الإداري العاملين في الوزارات والجهات الحكومية من مختلف الدول العربية.

وقال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة، في كلمته خلال الافتتاح، إن الملتقى يعقد هذا العام انطلاقا من كون الموارد البشرية أهم العوامل التي تسهم في تحقيق التميز المؤسسي، وتشكل عمودًا فقريًا للمؤسسات، إضافة لدورها الحيوي في الحفاظ على تميز المؤسسة، إذ تساعد في تحقيق أهدافها وتعزيز قدرتها التنافسية.