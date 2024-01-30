الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"العربية للتنمية الإدارية" تُنظم الملتقى الثالث للتطوير المؤسسي في فبراير

الملتقى العربي الثالث
الملتقى العربي الثالث للتطوير المؤسسي الفاعل

تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، الملتقى العربي الثالث حول التطوير المؤسسي الفاعل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، خلال الفترة من 9 إلى 7 فبراير المقبل في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.


ويشارك في المؤتمر نخبة من كبار المسؤولين والخبراء والمدراء والقادة وصناع السياسات والباحثين والمختصين ورجال الأعمال، من دول عربية عدة من بينها، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، المملكة الأردنية الهاشمية، سلطنة عُمان، ومملكة البحرين.

تعزيز القدرات المؤسسية الحكومية

يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على مناهج وسياسات تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية الحكومية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسيتناول الملتقى عدة محاول من بينها، التطوير المؤسسي والتنمية المستدامة: التحديات والآفاق، الأبعاد الرئيسة وأدوار التطوير المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030: المؤسسات الشاملة والمسؤولة – القوية والمرنة، ونحو إطار تطوير مؤسسي فعّال لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة في الدول العربية.

 خطة التدريب خلال 2024

 وفي سياق متصل، كان مدير إدارة التدريب بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، طارق البقلي، قد قال إن خطة المنظمة للتدريب في عام 2024 تلبي احتياجات الدول العربية في المجالات المختلفة، وتأتي استكمالًا لبرامج التدريب المكثفة التي نظمتها في عام 2023.

وقال "البقلي"، إن المنظمة أخذت في اعتبارها في تصميمها لخطة برامج التدريب خلال عام 2024 التحديات الإدارية والمالية التي تواجه الوطن العربي والاحتياجات التدريبية للعاملين في القطاع الخاص والجهات الحكومية للتعامل مع هذه التحديات والتي انعكست على خطة التدريب لعام 2024، في القطاعات المختلفة مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات الإدارية والمالية وإدارة المشروعات.

وأضاف أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عقدت برعاية ومتابعة من مديرها العام الدكتور ناصر الهتلان القحطاني 494 برنامجًا تدريبيًا ودبلومة، على مدار عام 2023 في مقر المنظمة الرئيسي بالقاهرة، وفي المقر الإقليمي للمنظمة بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وإسطنبول بتركيا، وكذلك بدول عدة.

المنظمة العربية للتنمية الإدارية العربية للتنمية الإدارية التطوير المؤسسى التنمية المستدامة التطوير المؤسسي الفاعل جامعة الدول العربية تعزيز القدرات المؤسسية الحكومية القدرات المؤسسية الحكومية

مواد متعلقة

"برميل بارود".. "الدستور" تحقق: هل تشتعل الحرب الإقليمية فى المنطقة؟

"العربية للتنمية الإدارية" تطلق مؤتمر الأساليب الحديثة فى إدارة المستشفيات بالقاهرة

انطلاق فعاليات المؤتمر العربى السادس للتواصل والعلاقات العامة فى شرم الشيخ

"العربية للتنمية الإدارية" تنظم مؤتمرا لأساليب إدارة مستشفيات القاهرة

"العربية للتنمية الإدارية" تنظم مؤتمر التواصل المؤسسى والذكاء الاصطناعى وتحدياته بشرم الشيخ

«الوتد المصرى».. كيف تصدى الرئيس لمخطط تهجير الفلسطينيين وتوطينهم فى سيناء 3 مرات؟

"العربية للتنمية الإدارية" تعقد الملتقى السنوى لمسئولى التدريب والتطوير الإدارى العرب

"العربية للتنمية الإدارية" توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الخدمة المدنية الليبية

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

أسراب جراد قادمة من السودان تقتحم الحدود المصرية

بوابة التعليم الأساسي.. نتائج الطلاب بالرقم الجلوس 2024

عاجل بالأسماء.. الزمالك يقيد 4 صفقات جديدة فى قائمته الشتوية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

حسين دعسة

وزيرة الثقافة الأردنية هيفاء النجار: حرية التعبير والفكر والإبداع ساحة لرؤية أخرى فى ضمير الإنسانية

عبدالوهاب داود

النقود أيضًا تموت «إكلينيكيًا»

وائل لطفي

البورصة هى الحل

ماجد حبته

جمهورية تكساس!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى