"العربية للتنمية الإدارية" تُنظم الملتقى الثالث للتطوير المؤسسي في فبراير

تنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، الملتقى العربي الثالث حول التطوير المؤسسي الفاعل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، خلال الفترة من 9 إلى 7 فبراير المقبل في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.



ويشارك في المؤتمر نخبة من كبار المسؤولين والخبراء والمدراء والقادة وصناع السياسات والباحثين والمختصين ورجال الأعمال، من دول عربية عدة من بينها، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، المملكة الأردنية الهاشمية، سلطنة عُمان، ومملكة البحرين.

تعزيز القدرات المؤسسية الحكومية

يهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على مناهج وسياسات تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية الحكومية بما يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وسيتناول الملتقى عدة محاول من بينها، التطوير المؤسسي والتنمية المستدامة: التحديات والآفاق، الأبعاد الرئيسة وأدوار التطوير المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030: المؤسسات الشاملة والمسؤولة – القوية والمرنة، ونحو إطار تطوير مؤسسي فعّال لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة في الدول العربية.

خطة التدريب خلال 2024

وفي سياق متصل، كان مدير إدارة التدريب بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية، طارق البقلي، قد قال إن خطة المنظمة للتدريب في عام 2024 تلبي احتياجات الدول العربية في المجالات المختلفة، وتأتي استكمالًا لبرامج التدريب المكثفة التي نظمتها في عام 2023.

وقال "البقلي"، إن المنظمة أخذت في اعتبارها في تصميمها لخطة برامج التدريب خلال عام 2024 التحديات الإدارية والمالية التي تواجه الوطن العربي والاحتياجات التدريبية للعاملين في القطاع الخاص والجهات الحكومية للتعامل مع هذه التحديات والتي انعكست على خطة التدريب لعام 2024، في القطاعات المختلفة مثل قطاع تكنولوجيا المعلومات والقطاعات الإدارية والمالية وإدارة المشروعات.

وأضاف أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية، عقدت برعاية ومتابعة من مديرها العام الدكتور ناصر الهتلان القحطاني 494 برنامجًا تدريبيًا ودبلومة، على مدار عام 2023 في مقر المنظمة الرئيسي بالقاهرة، وفي المقر الإقليمي للمنظمة بإمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، وإسطنبول بتركيا، وكذلك بدول عدة.