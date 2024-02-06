"العربية للتنمية" تُنظم "الذكاء الاصطناعي واستشراف مستقبل الإدارة" 13 فبراير

تُنظم المنظمة العربية للتنمية الإدارية -جامعة الدول العربية، في 13 فبراير الجاري، بالتعاون مع حكومة الإمارات العربية المتحدة، منتدى الإدارة الحكومية العربية "الذكاء الاصطناعي والبيانات: استشراف مستقبل الإدارة الحكومية العربية في نسخته الثالثة"، ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي تستضيفها دبي، خلال الفترة من 12-14 فبراير الجاري بدولة الإمارات العربية المتحدة.

يُعقد المنتدى بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، عهود بنت خلفان الرومي وزير دولة للتطوير الحكومي والمستقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، نائب رئيس القمة العالمية للحكومات، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، وحشد من المسؤولين والمستشارين والسادة الخبراء في مجال التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والإدارة الحكومية العربية من مختلف الدول العربية.

مناقشة التحديات التي تواجه الإدارة الحكومية العربية

يهدف المنتدى إلى مناقشة التحديات التي تواجه الإدارة الحكومية العربية، ومن ثم تساعد مواجهتها في تطوير الاستراتيجيات والسياسات التي تحقق الاستفادة المثلى من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.



من المقرر أن يناقش المنتدى عدة موضوعات منها: الحكومات العربية والذكاء الاصطناعي، خوارزميات الإدارة الحكومية العربية، الذكاء الاصطناعي وإعادة تعريف قدرات الحكومات، التعلم العميق: كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على السياسات الحكومية، كيف نجهز الحكومات لتسونامي الذكاء الاصطناعي، ورهان المستقبل: البيانات والذكاء الاصطناعي؟.

"العربية للتنمية" تُنظم الملتقى الثالث للتطوير المؤسسي

كانت المنظمة العربية للتنمية الإدارية -جامعة الدول العربية، قد نظمت الملتقى العربي الثالث حول التطوير المؤسسي الفاعل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة"، خلال الفترة من 7 إلى 9 فبراير الجاري في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

شارك في المؤتمر نخبة من كبار المسئولين والخبراء والمديرين والقادة وصناع السياسات والباحثين والمختصين ورجال الأعمال، من دول عربية عدة، من بينها المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، المملكة الأردنية الهاشمية، سلطنة عُمان، ومملكة البحرين.