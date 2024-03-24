"العربية للتنمية الإدارية" تعقد المؤتمر العربي الثالث للرياضة والقانون بالقاهرة إبريل المقبل

أعلنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية - جامعة الدول العربية، عن عقد المؤتمر العربي الثالث للرياضة والقانون، تحت عنوان "آليات تعزيز الفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية"، وذلك خلال الفترة من 28 - 30 أبريل 2024، بمقر المنظمة الرئيس بالقاهرة في جمهورية مصر العربية.

تطوير القدرة المؤسسية والفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي أبرز أهداف المؤتمر

يهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على آليات تطوير القدرة المؤسسية والفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية، ودعم استقلاليتها لتكون صاحبة الولاية في الفصل في المنازعات الرياضية، بإجراءات مرنة وسريعة من خلال محكمين مؤهلين على غرار محكمة التحكيم الرياضي، من حيث تنظيم وتقسيم الدوائر إلى دوائر (عادية – استئناف – منشطات)، بالإضافة إلى الدوائر المؤقتة أثناء الفعاليات الرياضية العربية، وكذلك من حيث إعداد قوائم المحكمين، وإجراءات التقاضي أمام محكمة التحكيم الرياضي.(CAS).

عرض مبادئ الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية بشأن تسوية المنازعات الرياضية

وسيتناول المؤتمر عدة محاور من أهمها، عرض مبادئ الميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية بشأن تسوية المنازعات الرياضية، الأطر التشريعية لمؤسسات التحكيم الرياضي العربية، التوازن بين استقلالية مؤسسات التحكيم الرياضي العربية ومبدأ سيادة الدولة، النظم الإجرائية لتسوية المنازعات الرياضية أمام مراكز وغرف وهيئات التحكيم العربية، آليات تعزيز القدرة المؤسسة والفاعلية المهنية لمؤسسات التحكيم الرياضي، تنمية مهارات الكفاءات البشرية في مجال التحكيم الرياضي، عرض سبل تقوية العلاقة بين مراكز وغرف وهيئات تسوية المنازعات الرياضية في الدول العربية، بمحكمة التحكيم الرياضي، عرض تجارب لغرف ومراكز التحكيم الرياضي العربية.

أبرز الجهات المشاركة في المؤتمر

يشارك بالمؤتمر نخبة من مسئولي الاتحادات الرياضية العربية والوطنية، وزارات الشباب والرياضة بالدول العربية، اللجان الأولمبية والباراليمبية العربية، رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والأمناء ومديري الاتحادات الرياضية العربية، الإدارات الرياضية بالقطاعات العسكرية والشرطية، الإدارات الرياضية في المصالح الحكومية، الأندية الرياضية العربية، المراكز واللجان المعنية بالتحكيم الرياضي في الدول العربية، والمراكز واللجان المعنية بالتحكيم الرياضي في الدول العربية.