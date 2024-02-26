الإثنين 26 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"العربية للتنمية الإدارية" تدشن فعاليات الملتقى العربى الثالث لريادة الأعمال بالمغرب

جانب من فعاليات الملتقى
جانب من فعاليات الملتقى

دشنت المنظمة العربية للتنمية الإدارية- جامعة الدول العربية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، اليوم الإثنين، الملتقى العربي الثالث لريادة الأعمال تحت عنوان: "أهمية جذب الاستثمار وتنمية الصادرات في ظل التحولات العربية ‏والعالمية الراهنة"، والذي يعقد خلال الفترة من 26 - 28 فبراير، بمدينة الدار البيضاء في المملكة المغربية.

الاتحادات الرياضية تلعب دورًا رئيسيًا في اقتصاديات العديد من الدول

وأكدت المنظمة، خلال افتتاح الملتقى، أن الاهتمام بالاتحادات الرياضية أضحى ضرورة ملحة، في ضوء ما تشهده صناعة الرياضة من تطور متسارع خاصة في السنوات القليلة الماضية، وانتقالها لمرحلة الصناعة المتكاملة، التي تلعب دورًا رئيسيًا في اقتصاديات العديد من الدول، إلى جانب جذب الاستثمارات وتنشيط حركة السياحة والتجارة والاقتصاد. 

مناقشة أفضل السبل لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات 

وناقش الملتقى خلال فعالياته أفضل السبل لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات وتنمية ‏الصادرات، ‏وتوفير منصة لتبادل ‏الخبرات بين رواد الأعمال والمستثمرين، بما يسهم في زيادة في ‏النشاط التجاري وتحقيق النمو الاقتصادي، كما يسلط الملتقى الضوء على الفرص والتحديات ‏لتحقيق تنمية مُستدامة ‏ودعم الشركات في توفير بيئة ملائمة ‏لرواد الأعمال، بالإضافة إلى ‏البحث عن أفضل الحلول لتحسين ‏الإنتاج وتوظيف الموارد اللازمة.

تحليل التحولات الاقتصادية والتجارية العربية والعالمية

ويتناول الملتقى عدة محاور من بينها تحليل التحولات الاقتصادية والتجارية العربية والعالمية، استراتيجيات جذب الاستثمار، تطوير الصادرات وتوسيع الوجود العالمي، وأهمية الالتزام بالمعايير والشهادات لزيادة جاذبية الاستثمار وتحسين فرص التصدير.

في سياق متصل، كانت المنظمة العربية للتنمية الإدارية قد عقدت الملتقى العربي الثالث حول التطوير المؤسسي الفاعل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، خلال شهر فبراير الجاري في الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وشارك في الملتقى نخبة من كبار المسئولين والخبراء والمديرين والقادة وصناع السياسات والباحثين والمختصين ورجال الأعمال، من دول عربية عدة، من بينها المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية المتحدة، دولة قطر، المملكة الأردنية الهاشمية، سلطنة عُمان، ومملكة البحرين.

تسليط الضوء على مناهج وسياسات تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية الحكومية

وتم خلال الملتقى تسليط الضوء على مناهج وسياسات تطوير وتعزيز القدرات المؤسسية الحكومية، ما يسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. 

وتناول الملتقى عدة محاور، من بينها التطوير المؤسسي والتنمية المستدامة: التحديات والآفاق، الأبعاد الرئيسة وأدوار التطوير المؤسسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030: المؤسسات الشاملة والمسئولة- القوية والمرنة، ونحو إطار تطوير مؤسسي فعّال لتنفيذ استراتيجية التنمية المستدامة في الدول العربية.

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