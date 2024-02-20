الثلاثاء 20 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

العربية للتنمية الإدارية تنظم الملتقى العربي الثالث لريادة الأعمال بالمغرب

الملتقى العربي الثالث
الملتقى العربي الثالث لريادة الأعمال

تعقد المنظمة العربية للتنمية الإدارية  جامعة الدول العربية، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتقييس والتعدين، الملتقى العربي الثالث لريادة الأعمال تحت عنوان: "أهمية جذب الاستثمار وتنمية الصادرات في ظل التحولات العربية ‏والعالمية الراهنة"، خلال الفترة 26 - 28 فبراير الجاري، بمدينة الدار البيضاء بالمملكة المغربية.

مناقشة أفضل السبل لتعزيز التنمية الاقتصادية

ويهدف الملتقى إلى مناقشة أفضل السبل لتعزيز التنمية الاقتصادية من خلال جذب الاستثمارات وتنمية ‏الصادرات، ‏وتوفير منصة لتبادل ‏الخبرات بين رواد الأعمال والمستثمرين، بما يسهم في زيادة في ‏النشاط التجاري وتحقيق النمو الاقتصادي.

 كما يسلط الملتقى الضوء على الفرص والتحديات ‏لتحقيق تنمية مُستدامة ‏ودعم الشركات في توفير بيئة ملائمة ‏لرواد الأعمال، بالإضافة إلى ‏البحث عن أفضل الحلول لتحسين ‏الإنتاج وتوظيف الموارد اللازمة.

وسيتناول الملتقى عدة محاور من بينها: تحليل التحولات الاقتصادية والتجارية العربية والعالمية، استراتيجيات جذب الاستثمار، تطوير الصادرات.

"العربية للتنمية الإدارية" تفتتح منتدى "الذكاء الاصطناعي" بدبي

وكانت  المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية، قد افتتحت منتدى "الإدارة الحكومية العربية: الذكاء الاصطناعي والبيانات: استشراف مستقبل الإدارة الحكومية العربية، في نسخته الثالثة"، والذي يُعقد ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات التي استضافتها دبي خلال الفترة من 12-14 فبراير الجاري، بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة.

قال الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، المدير العام للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن دولة الإمارات حريصة على ممارسة دورها الريادي في تعزيز العمل العربي المشترك من خلال استضافتها منتدى الإدارة الحكومية العربية للسنة الثالثة على التوالي، لتؤكد  مجددًا التزامها بدعم وتعزيز منظومة الإدارة الحكومية في المنطقة العربية ومشاركة أحدث التجارب والمستجدات في هذا المجال.

وثمن الجهود الكبيرة المبذولة لإنجاح هذا الحدث العالمي الذي يشجع على إشراك الدول العربية في التفاعل عند أعلى المستويات الحكومية؛ لتحقيق أهداف تطوير منظومة الإدارة العربية على نحو يمكنها من استشراف المستقبل وتحولاته، من أجل الإسهام في تحقيق الازدهار والاستقرار للمجتمعات العربية. 

دارت جلسات المنتدى حول عدد من الموضوعات ذات الصلة بالحكومات العربية والذكاء الاصطناعي، خوارزميات الإدارة الحكومية العربية، الذكاء الاصطناعي وإعادة تعريف قدرات الحكومات، التعلم العميق: كيف سيؤثر الذكاء الاصطناعي على السياسات الحكومية، كيف نجهز الحكومات لتسونامي الذكاء الاصطناعي، ورهان المستقبل: البيانات والذكاء الاصطناعي.

ريادة الأعمال جذب الاستثما تنميه الصادرات التحولات العربية ‏والعالمية تعزيز التنمية الاقتصادية المنظمة العربية للتنمية الإدارية جامعة الدول العربية المملكة المغربية

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