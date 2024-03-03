"العربية للتنمية الإدارية" تطلق فعاليات الملتقى العربي الأول للتحول الرقمي بإسطنبول

أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الأحد، الملتقى العربي الأول للتحول الرقمي "دور وأهمية الثقافة الرقمية في تعزيز سياسات التحول الرقمي: الفرص والتحديات، وذلك في الفترة من 3 - 5 مارس، باسطنبول.

جاء ذلك بحضور نخبة من المستشارين وأصحاب الخبرات والاختصاص وعدد من وكلاء الوزارات، مديرين العموم وكبار المسئولين في المؤسسات الحكومية، رؤساء القطاعات والأقسام في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية والخاصة، مسؤولي إدارات تكنولوجيـا المعلومـات والتحـول الرقمـي، والمشاركون في وضع خطط وتنفيذ مبادرات التحول الرقمي بالمؤسسات، من كل من مصر، السعودية، الكويت، قطر، العراق، فلسطين، المغرب،وليبيا.

الملتقى يهدف إلى توفير منصة حوارية لتبادل الأفكار والتجارب

وقال د.ناصر الهتلان القحطاني المدير العام للمنظمة، إن الملتقى في نسخته الأولى يهدف إلى توفير منصة حوارية لتبادل الأفكار والتجارب، وتعزيز الفهم المشترك لكيفية تشكيل مستقبلنا الرقمي في ظل عالم تسيطر عليه المنصات الرقمية ورأسماليات الابتكار والبيانات والذكاء الاصطناعي التوليدي، كما انه يسلط الضوء على دور الثقافة الرقمية في دفع عجلة التحول الرقمي الشامل والمستدام، إضافة إلى استكشاف الفرص المتاحة والتحديات التي تواجه التحول الرقمي وكيفية تجاوزها باستخدام الثقافة الرقمية.

مفهوم الهوية والمواطنة الرقمية ودورها الحيوي في تشكيل وتعزيز المجتمعات الرقمية

كما يهدف الملتقى إلى الفهم الأعمق لمفهوم الهوية والمواطنة الرقمية ودورها الحيوي في تشكيل وتعزيز المجتمعات الرقمية، تطوير استراتيجيات تسويق الخدمات الرقمية الحكومية لتعزيز الانتشار والتفاعل والمشاركة الإيجابية تأثير الثقافة الرقمية على تطبيقات الأمن السيبراني، وتجربة المستخدمين ودور نقل التكنولوجيا وتوطينها في تعزيز الاستدامة الرقمية.

على مدار 10 جلسات، يتناول الملتقى عدة محاور منها دور الثقافة الرقمية في دفع عجلة التحول الرقمي الشامل والمستدام، الثقافة الرقمية والفرص والتحديات، الهوية في العصر الرقمي، المواطنة الرقمية: الحقوق والواجبات في العالم الرقمي، استراتيجيات تسويق الخدمات الرقمية الحكومية، تجربة المستخدم وتأثير الثقافة الرقمية على تطبيقات الأمن السيبراني، دور التشريعات في تطوير الثقافة الرقمية، دور الذكاء الاصطناعي وتأثيره في نشر الثقافة الرقمية.