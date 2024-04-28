تفاصيل اتهام علا غانم لشركة إعلانات باقتحام فيلتها فى أبوالنمرس

حرر محام وكيلًا عن الفنانة علا غانم محضرًا اتهم فيه إحدى الشركات بتصوير إعلان داخل فيلا ملكها بمنطقة شبرامنت فى أبوالنمرس، دون الحصول على موافقتها وطالب باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقى مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة، بلاغًا من محام وكيلًا عن الفنانة علا غانم، ذكر فيه أن موكلته تمتلك فيلا بمنطقة شبرامنت، وفوجئت بتصوير شركة إعلانًا داخلها، دون موافقتها.

تبين وجود خلاف على ملكية الفيلا بين الفنانة وبين طليقها، فتم تحرير محضر بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.