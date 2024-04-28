الأحد 28 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

"التغيرات المناخية وآثارها السلبية في العالم العربي" ورشة عمل بـ"البحوث الإسلامية"

البحوث الإسلامية
البحوث الإسلامية

عقد مركز الفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلامية ورشة عمل تحت عنون: "التغيرات المناخية وآثارها السلبية في العالم العربي"، في إطار جهود قطاعات الأزهر الشريف بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر لزيادة الوعي وتعزيز التحركات الاجتماعية والسياسية لمواجهة التحديات لحماية البيئة والموارد الطبيعية وتعزيز الاستدامة في المنطقة.

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وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن الورشة ناقشت عددًا من المحاور المهمة والتي تناولت: تأثيرات التغير المناخي على الماء والزراعة والطاقة والبيئة والصحة، وضرورة التكيف مع هذه التغيرات ووضع حلول وبدائل لتقليل آثارها السلبية، مضيفًا أن الورشة استهدفت تقديم جلسات عملية ومناقشات لتشجيع المشاركين على تبادل الأفكار والخبرات وتطوير حلول مبتكرة لمواجهة التحديات المناخية، والدور التوعوي والدعوي تجاه مواجهة التغيرات المناخية.

شهدت الورشة مشاركة أساتذة الشريعة وأساتذة كلية العلوم؛ حيث تناول د. حسن الصغير  رئيس الأكاديمية العالمية لتدريب الوعاظ والوافدين، الحديث عن الأبعاد الشرعية الفقهية المعاصرة للتغيرات المناخية، فيما تناول د. محمود الهواري الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني الحديث عن الإسلام وحماية البيئة وأثر ذلك في المحافظة على الثروات والتراث، وتحدث د. أحمد رمضان صوفي،وكيل كلية العلوم جامعة الأزهر عن  الدور العلمي للمؤسسات البحثية في مواجهة تداعيات المناخ، وتناولت د. غادة عامر عمید كلية الهندسة جامعة مصر للتكنولوجيا المحاكاة الحاسوبية والذكاء الاصطناعي في مواجهة تداعيات المناخ، وشارك د. أحمد حمد أستاذ بعلوم الأزهر بالحديث عن الظواهر الصحية والغذائية المتعلقة بتداعيات التغير المناخي.

كما شهدت الورشة مداخلة من د. طارق صياد أستاذ بعلوم الأزهر تحدث فيها عن مخاطر التغيرات المناخية في نقص المياه وتفاقم مشكلة الجفاف. وأضاف د. كامل عن اللطيف الأستاذ بعلوم الأزهر أن العالم العربي يشهد ارتفاعًا ملحوظًا في درجات الحرارة على مدار العام هذا الارتفاع يؤثر على النظام البيئي، كما شهدت الورشة مشاركة د. أحمد  عبد البر مدير مركز الفلك الشرعي بالمجمع، وحضور مديري عموم الأمانة العامة للدعوة والإعلام الديني وكذلك أعضاء  مركز الفلك الشرعي وبعض وعاظ وباحثي المجمع.

مركز الفلك الشرعي علوم الفضاء البحوث الاسلامية مجمع البحوث الإسلامية التغيرات المناخية العالم العربي

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