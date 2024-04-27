الإثنين.. "البحوث الإسلامية" ينظم ندوة حول "تفعيل صيغ الاستثمار الإنتاجى"

يعقد مجمع البحوث الإسلامية، الإثنين المقبل، الندوة الشهريَّة لمجلة الأزهر الشريف تحت عنوان "نحو تفعيل صِيَغ الاستثمار الإنتاجي في الواقع المعاصر"، برعاية الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وإشراف كلٍّ من: أ.د. محمد الضويني، وكيل الأزهر، وأ.د. نظير عيَّاد، الأمين العام لـمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر.

ويُحاضر في الندوة، التي تنظِّمها الأمانة العامَّة المساعدة للثقافة الإسلامية بالمجمع وتستضيفها كلية الشريعة والقانون بطنطا، كلٌّ من: أ.د. فيَّاض عبدالمنعم، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ووزير المالية الأسبق، وأ.د. محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، وأ.د. حمدي سعد، عميد كلية الشريعة والقانون بطنطا، وأ.د. محمود عبدالله، عميد كلية أصول الدين بطنطا، ويُدير الندوة: أ.د. حسن الصغير، رئيس أكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ وباحثي الفتوى.

وقال أ.د. نظير عيَّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية ورئيس تحرير مجلة الأزهر: إنَّ هذه الندوة تأتي في إطار حِرص الأزهر الشريف على مواكبة التطورات المتسارعة في مختلِف المجالات، خاصَّةً المجال الاقتصادي، مؤكِّدًا أنها تسعى إلى تسليط الضوء على دور الاستثمار الإنتاجي في تحقيق التنمية المستدامة.

وأوضح عيَّاد: نستهدف من خلال هذه الندوة نَشْرَ الوعي بأهمية الاستثمار الإنتاجي كأداة لتحقيق التنمية الاقتصادية، ومناقشة مختلف صِيَغ الاستثمار الإنتاجي المُتاحة، لافتًا إلى أنَّ الندوة تُتيح منصَّةً للحوار وتبادل الخبرات وتقديم الأفكار والرؤى حول كيفية تفعيل الاستثمار الإنتاجي في الواقع المعاصر.

من جانبه، أكَّد الدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلامية بمجمع البحوث الإسلامية، ضرورةَ تشجيع الاستثمار الإنتاجي في مختلف القطاعات، وأهمية جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للإسهام في نهضة البلاد، ودَعْم مسيرتها نحو الاستقرار والتقدُّم.

وأشار "خليل" إلى أنَّ ندوة مجلة الأزهر لهذا الشهر سوف تناقش عددًا من المحاور المهمَّة، هي: (صِيَغ الاستثمار الإنتاجي.. المفاهيم والضوابط)، و(نَشْر ثقافة الاستثمار الإنتاجي.. رؤية شرعية قانونية)، و(دور المؤسَّسات الوطنية في نَشْر ثقافة الاستثمار الإنتاجي)، و(التنمية الإنتاجية في ضوء الهدي النبوي).

وتَعْقد مجلَّة الأزهر شهريًّا ندوةً حواريَّة تستضيف فيها كبار علماء الأزهر ومصر في التخصصات الشرعية والأدبية والثقافية والقانونية وغيرها؛ لمناقشة أهم قضايا العصر، وطَرْح الحلول المناسبة لها، وتناول الأفكار التي يطرحها فضيلة الإمام الأكبر أ.د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، كما تُناقِش أهمَّ الكتب حديثة الصدور التي ألَّفها كبار العلماء، والقضايا التي يُثيرها كُتَّاب المقالات المنشورة في المجلَّة.