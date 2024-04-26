الجمعة 26 أبريل 2024
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المفتى: الرئيس السيسى إنسان عنده من النُبل والعزيمة ما لم نجده فى أى إنسان

الدكتور شوقي علام
الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي إنسان عنده نبل شديد وقدرة على العطاء وعزيمة غير مسبوقة لم نجدها في أي إنسان، فهو لا يدخر أي جهد في رفعة الوطن، وهذا نابع من وطنيته الصادقة وأصله الرفيع.

وهنأ علام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة بدء فترة رئاسية جديدة، وبدء مرحلة جديدة من العمل والبناء والتنمية والاستقرار والعبور بمصرنا الغالية إلى بر الأمان، متمنيًا للرئيس ولكل الشعب المصري التوفيق والسداد.

جاء ذلك في برنامج "اسأل المفتي" على فضائية صدى البلد والتي تناولت ذكرى "تحرير سيناء" الحبيبة، وتقدم خلاله أيضًا بالتهنئة للرئيس والقوات المسلحة المصرية، قادةً وضباطًا وجنودًا، وجموع الشعب المصري، بمناسبة ذكرى "تحرير سيناء" الحبيبة، مؤكدًا أن تحرير سيناء الغالية ما كان ليتمَّ إلا ببذل كل غالٍ ونفيس من أجل تحرير هذا الوطن، فقد بُذِلَت من أجل تحقيق ذلك الأرواح الغالية، حتى استطعنا أن نسترد كل شبر محتَلٍّ من أرض الوطن العزيز.

فقه الدعاء لولي الأمر

وطالب المفتي بالدعاء للرئيس ولكل مسئول بالتوفيق والسداد، مشيرًا إلى أنَّ فقه الدعاء لولي الأمر بالتوفيق والسداد يقع في رتبة أعلى من رتبة الدعاء للنفس، حيث إنَّ الله سبحانه وتعالى حثَّ الإنسان على أن يدعوه بأي شيء يحلو له، سواء في أي زمن أو مكان أو حال.

وتابع: “رُوي عن الإمام مالك وعن غيره من العلماء أنهم قالوا لو كانت لي دعوة مستجابة، يعني لو علمت أن الدعوة هذه مستجابة عند الله سبحانه وتعالى، لدعوت بها لولي الأمر، لأنَّ ولي الأمر إذا ما قَوِيَ فنحن نقوى معه”.

وأوضح أنَّ الدعاء لولاة الأمور مُحبَّب في كل الأوقات، مؤكدًا أهمية الدعاء للوطن وللمؤسسات حتى يعمَّ الخير على الجميع.

الدكتور شوقي علام -مفتي الجمهورية رئيس الأمانة العامة لد ور وهيئات الإفتاء في العالم- الرئيس عبد الفتاح السيسي برنامج اسأل المفتي

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