يونيو المقبل. 21364 دارسا يؤدون اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية

أعلن الجامع الأزهر عن بدء اختبارات نهاية المستوى برواق العلوم الشرعية والعربية، يوم 22 يونيو 2024م، ومن المقرر أن تستمر لمدة 30 يومًا، في 27 مقرًا على مستوى الجمهورية، وتُعقد الاختبارات لما يزيد عن 15800 دارسا من دارسي الرواق الأزهري، بكافة مراحله التمهيدية، والمتوسطة، والتخصصية.

وأوضح الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن الاختبارات تستقبل ما يزيد عن 15800 دارسا موزعة لجانهم على 27 مقرا بكافة محافظات الجمهورية، مؤكدا أن الرواق الأزهري يحظى باهتمام بالغ من قبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، كما أن فضيلته يتابع مستجدات الرواق أولا بأول.

ولفت الدكتور هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، إلى أن فترة الاختبارات ستستمر لمدة 30 يومًا، وأن الموسم الحادي عشر لرواق العلوم الشرعية والعربية يتسم بالاقبال المتزايد من الدارسين، وذلك مقارنة بالمواسم السابقة حيث يزيد إجمالي الدارسين هذا العام على 15800 دارسا، مؤكدا مراعاة اختيار مقرات الاختبار سهلة الوصول حسب المواقع الجغرافية وذلك تيسيرا على الدارسين.

ونوه مدير عام الجامع الأزهر، أنه تقرر عقد اختبارات التخلف ابتداء من يوم 1 يونيو 2024م.

يأتي هذا برعاية كريمة من فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وباعتماد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، وبإشراف الدكتور عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، ومتابعة الدكتور أحمد همام، مدير إدارة الشئون الدينية بالجامع الأزهر.