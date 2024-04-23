الثلاثاء 23 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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الدين لله

الشبراوي في الذكرى 42 لتحرير سيناء: علينا تأمل آيات الله في مصر وكل التهنئة للرئيس والجيش

الشبراوي
الشبراوي

وجه المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤسسة القوات المسلحة المصرية، والشرطة المصرية، وأبناء الشعب المصري، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لعيد تحرير سيناء، ومؤكدا أن نعمة الأمن والأمان والاستقرار التي تعيشها مصر ما كانت لتكون إلا بفضل من المولى عز وجل الذي قوض لمصر رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه وبذلوا في سبيل ذلك الغالي والنفيس حاملين على عاتقهم حفظ مصر أرضًا وشعبًا رافعين شعار يد تبني ويد تحمل السلاح. 

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الشبراوي يهنئ الرئيس والشعب بالعيد ويدعو الله أن يحفظ مصر


وأضاف الشبراوي، إن المولى عز وجل قد اختار لمصر أن تكون واحة الأمن والاستقرار في منطقة تعج بالصراعات وهو الأمر الذي يحتاج لأن نفكر ونتأمل في آيات المولى عز وجل، ففي منطقة تشهد صراعات وفتن اختار الله لمصر رئيسًا ألهمه الحكمة في التعامل مع المواقف والأحداث ليجنب مصر الانزلاق في مستنقعات الصراعات ليحفظ هو ورجاله مصر أرضا وشعبا من ويلات يعاني منها شعوب في المنطقة، فكان الرئيس عبدالفتاح السيسي مؤيدًا من الله ورسوله في خطواته وهو يحمي ويحفظ مصر بيد وبيد أخرى يبني ويعمر في أرجاء أرض المحروسة سعيًا لأن يكفل لأبناء وطنه حياة كريمة، فطوى المولى عز وجل للرئيس المؤيد من الله ورسوله الزمان والمكان.


وأشار الشبراوي إن في مثل هذه المناسبة والذكرى علينا جميعًا أن نترحم على شهدائنا من جنودنا البواسل وفي مقدمتهم الرئيس المؤمن بطل الحرب والسلام محمد أنور السادات، الذي أرسى مبدأ أن من حق هذا البلد أن يأمن بعد خوف بعدما أصبح له درع وسيف، فكان قرار العبور واستعادة الحق المصري دون إفراط أو تهاون، إلى أن جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليؤكد بحكمة أمام العالم أجمع أن مصر هي مهد الحضارات والأمن والأمان التي تحمل الخير للعالم أجمع.

المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي الطريقة الشبراوية الخلوتية الرئيس عبدالفتاح السيسي أبناء الشعب المصري تحرير سيناء

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