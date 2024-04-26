الطريقة الشبراوية تحتفل بمولد السيد أحمد البدوي (صور)

احتفلت الطريقة الشبراوية الخلوتية، بمقرها الرئيسي بمولد السيد أحمد البدوي وقد شهد الاحتفال الذي شارك فيه أبناء ومريدي الطريقة حلقات قراءة القرآن الكريم وحلقات ذكر وإقامة حضرة صوفية شارك فيها عدد من المنشدين والمبتهلين من أبناء الطريقة الشبراوية الخلوتية، وكان على رأسهم الشيخ أحمد الطنطاوي القارئ والمبتهل بإذاعة القرآن الكريم.

وأكد المهندس محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية الخلوتية، أن احتفال أهل مصر بموالد آل بيت رسول الله ﷺ، وعباد الله وأوليائه الصالحين نابع من حب وذوق واحترام لقدرهم ومكانتهم، التي استقرت في قلوب المصريين ووجدانهم، فحب أهل مصر لأهل بيت رسول الله ﷺ، وأولياء الله الصالحين أمر مفروغ منه لا يقبل أي مهاترات، والاحتفال بهم في مصر متجذر ومتوارث عبر أجيال.

وأضاف الشبراوي، إن بركة رسول الله ﷺ الذي وصف أهل مصر بأنهم في رباط وأوصى بأهلها، وبركة آل بيته الأطهار وصحابته الأخيار وأولياء الله الصالحين ممن تنتشر مراقدهم في مصر، هذه البركات كلها لا ينكرها إلا أصحاب القلوب الغليظة والعقول المغيبة، وهو الأمر الذي يفهمه ويدركه أهل مصر جيدًا.

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