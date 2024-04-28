لو الصن بلوك غالى.. هذه بدائل طبيعية تحميكى من أشعة الشمس

لا يخفى على أحد فوائد التعرض للشمس وعلى رأسها الحصول على فيتامين "د"، لكن رغم ذلك فالتعرض المباشر لها بحدة ووقت طويل في أوقات الذروة يحرق الجلد ويسبب مشاكل جلدية خطيرة، مثل البقع السوداء والشيخوخة المبكرة، لذلك فوضع واقي الشمس على البشرة يحميها من هذه المشاكل إذا كان لابد من التعرض لأشعة الشمس، ولكن هناك بدائل طبيعية لواقي الشمس العلاجي من الصيدلية، حسبما ذكرها موقع ecomasteryproject.

جل الصبار

يعتبر جل الصبار من أفضل المكونات الطبيعية للوقاية من أشعة الشمس، لأنه يساعد على ترطيب البشرة مع توفير حماية طبيعية بالكامل من أشعة الشمس بدون مواد كيميائية أو معوقات الغدد الصماء، ليس ذلك فحسب، بل يحتوي الصبار أيضًا على خصائص مضادة للالتهابات ومعززة للمناعة، بالإضافة إلى قدراته على التئام الجلد.

زبدة الشيا

زبدة الشيا هي طريقة رائعة أخرى للحصول على فوائد أكسيد الزنك وفيتامينات A ،E، ولحماية البشرة، كما أنه رائع للاستخدام على البشرة شديدة الجفاف أو المتشققة، حيث يحبس الرطوبة فيها ويساعد على منع التقشر.

زيت جوز الهند

من أكثر المكونات غير السامة للوقاية من أشعة الشمس هو زيت جوز الهند، حيث لا يسبب التهابات أو ألمًا للبشرة، حيث إنه يحتوي على مركب يسمى حمض اللوريك E الذي يحجب أشعة الشمس فوق البنفسجية.

شمع العسل

شمع العسل يستخدم كعنصر آمن في استخدامه كواق من الشمس وذلك يرجع إلى خصائصه الطبيعية للحماية من أشعة الشمس.

زيت الجوجوبا

من أكثر الزيوت الفعالة لحجب الأشعة فوق البنفسجية هو زيت الجوجوبا، وذلك يرجع إلى تركيزه العالي من الأحماض الدهنية، تشير الأبحاث إلى أن زيت الجوجوبا يمتلك خصائص حماية من الشمس، مما يجعله مثاليًا لحماية إضافية خاصة على الشاطئ.

زيت بذور التوت البري

يعتبر زيت بذور التوت البري مصدرًا غنيًا بفيتامين E ويحتوي على فلاتر للأشعة فوق البنفسجية التي تحدث بشكل طبيعي، مما يساعد على حماية البشرة بشكل سلبي من أضرار أشعة الشمس. كما أنه يوفر خصائص مضادة للالتهابات، والتي يمكن أن تساعد في تقليل التهيج الناجم عن التعرض لأشعة الشمس.

زيت شجرة الشاي

يحتوي زيت شجرة الشاي على مادة الكاتيكين التي تساعد على حماية البشرة من أضرار أشعة الشمس مع تقليل الالتهاب وموازنة إنتاج زيوت البشرة الطبيعية.

الأفوكادو

الأفوكادو من الفاكهة الرائعة الأخرى التي تتمتع بقدرات واقية من الشمس بفضل تركيزها العالي من البيتا كاروتين والبوتاسيوم وحمض الفوليك، كما أنه يمكن أن يساعد في تقليل إحمرار الجلد، مما يجعلها خيارًا مثاليًا للأشخاص ذوي البشرة الحساسة، وذلك بهرسه ووضعه مع ملعقة عسل نحل على البشرة.