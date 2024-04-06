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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل صيد العقارب الحلقة 27.. نورا ضرغام لأمها فاطمة: عمركم ما هونتوا عليا

جانب من الأحداث
جانب من الأحداث

شهدت أحداث الحلقة 27 من مسلسل صيد العقارب التابع للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، محادثة عتاب في المستشفى بين نورا وأمها فاطمة بعد زيارتها للشيخ مصطفى.

أحداث الحلقة 27 من مسلسل صيد العقارب

وعاتبت الأم ابنتها نورا وقالت لها: كدة يا نورا نهون عليكي؟ لتقول لها نورا: ولا عمركم هونتوا عليا والموضوع كان صعب عليا أكتر منكم، مؤكدة أنها لم تفعل شيء يغضب الله، لكن أمها توضح لها أنها أكبر أبنائها وكانت تتمنى أن تراها يوم فرحها وتفرح بحملها.

مسلسل صيد العقارب الحلقة 27

وتتواصل الأحداث المثيرة في مسلسل صيد العقارب الحلقة 27، حيث تسعى غادة عبدالرازق البحث عن ثأر شقيقها مصطفى ضرغام الذس قتله إسماعيل الغول، ومحاولة الوصول إلى منفذ تلك الجريمة.

مسلسل صيد العقارب موعد عرض الحلقة 27

تعرض الحلقة 27 في تمام الساعة 7.30 مساء على قناة سي بي سي.

قصة مسلسل صيد العقارب

ويعد مسلسل صيد العقارب دراما خاصة تقدمها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطلة الحكاية الفنانة غادة عبدالرازق، التي تعمل في مجال اصطياد العقارب وتنقلب حياتها عقب مقتل شقيقها على يد شقيق زوجها لتبدأ أحداث درامية غريبة.

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أبطال مسلسل صيد العقارب

ويضم مسلسل صيد العقارب كوكبة كبيرة من الفنانين وهو بطولة الفنانة الكبيرة غادة عبدالرازق التي تلعب دور عايدة بمشاركة كل من، أحمد ماهر في دور حسن ضرغام، رياض الخولي في دور إسماعيل الغول، محمود عبدالمغني في دورعلي ضرغام، منال سلامة، سيمون في دور سماسم، مجدي بدر محامي، محمد علي رزق في دور شاب من ذوي الهمم، محمد علاء جاميكا في دور ياسين، عماد صفوت، سامية عاطف، ميار الغيطي، أحمد ماجد نجل الغول، صفاء جلال، أحمد جمال سعيد في دور معتز، عزوز عادل، مي القاضي في دور ولاء، سيف الديربي، محمد صلاح، الموسيقى التصويرية للموسيقار شادي مؤنس، صيد العقارب من تأليف باهر دويدار، إنتاج فينومينا، إخراج الدكتور أحمد حسن.

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