لبنى عسل تهنئ الأقباط بمناسبة أحد السعف: "كل سنة ومصر بخير" (فيديو)

هنأت الإعلامية لبنى عسل الشعب المصري والأقباط بمناسبة أعياد القيامة.

وقالت "عسل"، خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة"، إن الإخوة الأقباط يحتفلون اليوم بأحد السعف، مشيرة إلى أن الاحتفال بهذا اليوم يكون بأغصان الزيتون وجريد النخل في ذكرى دخول السيد المسيح إلى أورشليم.

وأضافت: "كل سنة وحضراتكم طيبين وإن شاء الله تعود علينا الأيام دائمًا بخير"، مشيرة إلى أن قداسة البابا تواضروس صلى قداس أحد الشعانين في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل ببيت الكرمة بكنج مريوط بالإسكندرية، متابعة: "كل سنة ومصر بخير إن شاء الله".