الأحد 28 أبريل 2024
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سياسي

النائب عمرو فهمى: المركز الرقمى لنقل البيانات يسهم فى تحسين كفاءة العمل وتقليل التكاليف

النائب عمرو فهمي
النائب عمرو فهمي

قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، إن افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، لمركز البيانات والحوسبة السحابية الحكومية، يؤكد جهود الدولة المصرية المبذولة فيما يتعلق بالتحول الرقمي لكل القطاعات والمجالات المختلفة، بما يدعم التطور الكبير والشامل الذي تسعى إليه مصر من أجل جمهورية جديدة قادرة على الانفتاح العالمي.

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محافظ الإسماعيلية يتابع افتتاح السيسي مركز البيانات والحوسبة

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نائب بالشيوخ: مركز الحوسبة السحابية يعكس رؤية الرئيس السيسي في بناء مستقبل مصر


وأوضح فهمي في بيانه اليوم، أن حديث الرئيس السيسي عن التكنولوجيا التطبيقية والذكاء الاصطناعي وأهميته في إثراء الحياة بشكل كامل، أكد أن مصر دولة ذات ريادة في شتى المجالات القديمة والحديثة، لا سيما تلك المجالات ذات الأهمية وترتبط ارتباطًا وثيقًا بالاستثمار في المستقبل، بما يحقق مكاسب كثيرة، من بينها المكاسب الاقتصادية كتوفير فرص عمل للشباب وضخ استثمارات جديدة بمليارات الدولارات، فضلًا عن تعزيز التعاون الدولي، خاصة وأن مصر أصبحت ذات مكانة كبيرة ومركز إقليمي رقمي لنقل البيانات في الشرق الأوسط وإفريقيا.

وأشار عضو مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن إلى أن هذا المركز يسهم في تعزيز جهود الدولة في التحول الرقمي باستخدام أحدث التقنيات العالمية والاعتماد على التكنولوجيا في تحليل البيانات الحكومية، وهو بمثابة مشروع استراتيجي يسهم في تعزيز المناخ الاستثماري في البلاد، ويدعم بناء الجمهورية الجديدة على أحدث الطرق والتقنيات المتطورة.

ونوّه فهمي بأن هذا المركز الرقمي لنقل البيانات يسهم في تحسين كفاءة العمل وتقليل التكاليف، بفضل موقعه الاستراتيجي في العاصمة الإدارية، كما أنه يوفر الوقت والجهد، ويعزز من مرونة الأنظمة ويساعد في تحسين أداء الشركات ويسهل من حركة التجارة والاستيراد والتصدير، بما يحقق التنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر.

النائب عمرو فهمي مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي البيانات والحوسبة السحابية البيانات

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