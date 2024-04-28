"الأوقاف" تطلق مقرأة الفجر بالمساجد الكبرى فى عدد من المحافظات

انطلقت فجر اليوم الأحد 28 أبريل 2024م مقرأة الفجر بالمساجد الكبرى، وقد جاء في مقدمة هذه المساجد التي عُقدت بها مقرأة الفجر وتستمر بها يوميًّا “مسجد سيدنا عمرو بن العاص، والإمام الحسين، والسيدة زينب، والسيدة نفيسة - رضي الله عنهما-، والمسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق بكفر الشيخ، والمسجد القنائي بمدينة قنا”.

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالقرآن الكريم، والحرص على تعلم قواعد النطق السليم على الوجه الذي يعين على حسن قراءة القرآن الكريم وتدبره وفهم مقاصده.

يذكر أن وزارة الأوقاف أطلقت مقرأة الفجر بالمساجد الكبرى في ضوء تعظيم دور المساجد في خدمة القرآن الكريم وتحقيقًا للثواب العظيم الذي يناله من يشارك في هذه المقارئ، حيث يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم): "مَن صلى الفجرَ في جماعةٍ، ثم قَعَد يَذْكُرُ اللهَ حتى تَطْلُعَ الشمسُ، ثم صلى ركعتينِ، كانت له كأجرِ حَجَّةٍ وعُمْرَةٍ تامَّةٍ، تامَّةٍ، تامَّةٍ"، وأي ذكر أعظم من تلاوة القرآن الكريم إنه أعظم الذكر، على أن تستمر المقرأة بهذه المساجد يوميًّا عقب صلاة الفجر.

كما ستعقد بالمساجد الأخرى التي لها أكثر من إمام مقيم بالمسجد يوميًا، وبالمساجد الكبرى التي ليس بها إمام مقيم عقب فجر يومين أسبوعيًا وهما: الإثنين والخميس من كل أسبوع، وبمساجد كبار القراء المعتمدين يومًا واحدًا في الأسبوع.

وهذا جدول مقرأة الفجر بالمساجد التي بدأت تطبيق تنفيذها:

1. مسجد سيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة - عقب صلاة الفجر يوميًّا.

2. مسجد الإمام الحسين بالقاهرة - عقب صلاة الفجر يوميًّا.

3. مسجد السيدة زينب بالقاهرة - عقب صلاة الفجر يوميًّا.

4. مسجد السيدة نفيسة بالقاهرة - عقب صلاة الفجر يوميًّا.

5. المسجد القنائي بقنا - عقب صلاة الفجر يوميًّا.

6. المسجد الإبراهيمي بمدينة دسوق بكفر الشيخ - عقب صلاة الفجر يوميًّا.