ماذا تعرف عن السعف في أحد الشعانين؟.. سعره وطريقة التعامل معه

تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بعيد دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم، استعدادًا لمُحاكمته زورًا وصلبه وقيامته من الأموات، بحسب ما هو منصوص عليه في صُلب الإيمان المسيحي.

عم جابر، أحد خدام الترتيب في الكنائس، بيبع سعف في موسم أحد الشعانين، قال في تصريح خاص للدستور، إنه يحصل على السعف من النخيل المُجاور للكنيسة التي يخدم بها، ويقوم بتعريضه للماء دوريًا حتى لا ينشف، ولا سعر مُحدد فهناك ما يُباع بـ15 وهناك ما يصل 40 جنيهًا، حسب حجم السعفة، وهناك من لا يقدر على الشراء فيعطيه السعفه هدية، مشاركًا اياه احتفالات المناسبة والعيد.

وأشار إلى أن الأقباط يحملون السعف في دورة باكر التي تقام في تمام السادسة صباحا نظرًا لاستخدام اولئك المستقبلين للسيد المسيح لحظة دخوله إلى أورشليم لسعف النخيل والخوص وأغصان الزيتون في استقبال المسيح، سواء بالتلويح بهما أو فرش الأرض بهما ليمر فوقهما.

الجدير بالذكر أن الأقباط يستعدون لخوض أسبوع الألام، الذي يبدأ من مساء اليوم الأحد، عقب احتفالات الكنيسة بأحد الشعانين، وهو الأسبوع الذي يسبق عيد القيامة المجيد، ويتذكر فيه الأقباط فترة صلب السيد المسيح وما قبلها من فترة معاناة على يد اليهود سعيًا لفداء البشر من خطاياهم وفق الإيمان المسيحي.